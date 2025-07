Mabel anuncia bônus para administrativos da Educação

O prefeito Sandro Mabel anunciou que os servidores administrativos da Rede Municipal de Educação (RME) de Goiânia receberão bônus de R$ 850 no mês de julho, em pagamento único. Aproximadamente seis mil trabalhadores serão contemplados. O valor corresponde ao auxílio-locomoção, que não é repassado durante as férias.

O comunicado foi feito nas redes sociais do prefeito, na noite desta terça-feira (1º/7), ao lado da secretária de Educação, Giselle Faria. “No mês de julho, faremos um bônus especial para os servidores administrativos. Você que não vai receber o auxílio-locomoção, receberá esse valor”, explicou Mabel.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), a adoção do bônus busca reconhecer o trabalho da categoria e evitar prejuízos financeiros no período. “Com esta iniciativa, a gestão municipal busca garantir que os servidores administrativos não sofram prejuízos financeiros no mês de julho, reafirmando o compromisso com a valorização dos profissionais da educação”, garante a secretária Giselle Faria.

No vídeo, o prefeito Sandro Mabel ainda reafirmou que a prefeitura está em diálogo com os sindicatos para a discussão e formulação de um plano de carreira para a categoria dos administrativos da educação.

