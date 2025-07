Vacinação em Goiânia ganha 26 novos pontos mensais

A partir deste sábado (5), moradores de Goiânia contarão com 26 pontos extras de vacinação funcionando no primeiro sábado de cada mês. A ação da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem como objetivo ampliar o acesso da população aos imunizantes durante os fins de semana, com funcionamento das 8h às 17h em sete distritos sanitários da capital.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, a medida visa descentralizar o serviço e facilitar o acesso da população às vacinas. “Vamos abrir de três a quatro salas de vacina em cada distrito sanitário, garantindo que os moradores não precisem percorrer grandes distâncias e enfrentem menos filas”, explicou.

Além dos novos pontos, permanecem em funcionamento aos fins de semana as unidades que já oferecem vacinação regularmente: o Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico; a UPA Jardim América; e os CIAMS Novo Horizonte e Urias Magalhães.

A diretora de Atenção Primária da SMS, Daiana Faria, destacou que os novos pontos estarão habilitados para aplicar todas as vacinas do calendário, incluindo a contra Influenza. “A população que prefere se vacinar aos fins de semana terá agora mais 22 opções de unidades de saúde espalhadas por toda a cidade”, afirmou.

A atual gestão da prefeitura também ampliou o número total de salas de vacinação em Goiânia, que passou de 29 para 62, com reforço de profissionais da saúde. “Estamos mobilizando nossas equipes para garantir esse novo formato mensal, que oferece mais comodidade e organização para quem busca a vacinação”, completou Pellizzer.

Confira os 26 pontos de vacinação que funcionarão no primeiro sábado de cada mês:

Distrito Sanitário Norte

CS Vila Clemente

CSF Vale dos Sonhos

CSF São Judas Tadeu

CIAMS Urias Magalhães

Distrito Sanitário Noroeste

USF Estrela D’Alva

USF Jardim Curitiba

USF Novo Planalto

USF Jardim Primavera

Distrito Sanitário Oeste

CSF São Francisco

CSF Parque Buritis

CSF Buena Vista

CSF Jardim do Cerrado IV

Distrito Sanitário Sudoeste

CSF Condomínio das Esmeraldas

CS Vila Boa

CIAMS Novo Horizonte

CS Vila Mauá

Distrito Sanitário Leste

UPA Novo Mundo

UPA Chácara do Governador

CAIS Amendoeiras

USF Dom Fernando

Distrito Sanitário Campinas Centro

CS Crimeia Oeste

CSF Leste Universitário

CSF Santa Helena

Distrito Sanitário Sul