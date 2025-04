Evento de 100 dias da gestão Mabel terá show “Cê Tá Doido” de Humberto e Ronaldo e sertanejos

As duplas Humberto e Ronaldo e Ícaro & Gilmar e o cantor Panda serão as principais atrações do evento gratuito que a Prefeitura de Goiânia promoverá, na próxima quarta-feira (9), na Praça do Tijolão, no Jardim Curitiba, na Região Noroeste da capital. Eles vão apresentar show itinerante chamado “Cê Tá Doido”, formato em que se apresentam simultaneamente. O evento marca os 100 dias da gestão do prefeito Sandro Mabel (UB) e terá acesso gratuito.

O prefeito Sandro Mabel havia afirmado anteriormente que cantores locais também seriam escalados para o evento e que os artistas doariam o cachê para a Secretaria Municipal de Cultura. Outros custos do evento, como palco, som e iluminação ainda não foram divulgados pela administração.

Os artistas principais são agenciados pelo empresário Rafael Cabral, ex-marido da cantora Naiara Azevedo, com quem foi casado por 10 anos, e terminou sob acusação da cantora de violência patrimonial e psicológica. Eles não trabalham mais juntos.

Resultado

O marco de 100 dias é importante para o discurso do prefeito que, desde a campanha eleitoral, promete resolver problemas crônicas da capital neste período. No início do mandato, Sandro Mabel focou em regularizar serviços de zeladoria e a atacar problemas na área da saúde, educação e mobilidade.

Ainda não foi detalhado o cerimonial do evento, mas nos bastidores a informação é de que o prefeito vai fazer um pronunciamento de prestação de contas ao lado de aliados. Uma coletiva de imprensa também é considerada como parte da estratégia de divulgação.