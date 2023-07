Aparecida de Goiânia oferece 4 mil vagas em cursos de qualificação

A Secretaria Municipal de Trabalho de Aparecida de Goiânia está oferecendo 4 mil vagas em 14 cursos de qualificação profissional. As oportunidades fazem parte do Programa Qualifica Mais Aparecida. “Nosso foco principal é atender todo o público de Aparecida, mas é claro, que dependendo da formação de turmas, os cursos poderão ser direcionados a outros usuários de acordo com os convênios firmados pela Prefeitura com entes de naturezas federais, estaduais e municipais”, explica o secretário Municipal de Trabalho, Jeferson Ferreira.

Os cursos serão oferecidos de forma híbrida, sendo parte on-line e parte presencial. Para os alunos que não possuem computadores em residência, poderão realizar a parte on-line dos cursos nas instalações com infraestrutura computacional disponibilizada pela Prefeitura.

As inscrições já podem ser feitas no site da secretaria de Trabalho, www.trabalho.aparecida.go.gov.br/cursos e seguem abertas até o dia 30 de julho. As primeiras turmas devem iniciar as aulas já no próximo semestre, dia 1º de agosto.

Confira os cursos que serão oferecidos, inicialmente, com suas respectivas cargas horárias:

Atendente/Recepcionista – 170

Auxiliar administrativo – 166

Auxiliar de limpeza – 172

Auxiliar de produção – 140

Cuidador de idoso – 138

Designer de sobrancelha – 140

Designer gráfico – 226

Estoquista – 172

Informática básica – 128

Assistente de Logística – 166

Operador de caixa – 164

Padeiro/confeiteiro – 246

Porteiro – 162

Vendedor – 160