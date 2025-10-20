search
Aparecida de Goiânia oferta mais de 2 mil vagas de emprego pelo SIME nesta semana

Prefeitura disponibiliza 2.047 oportunidades em diversas áreas por meio do Sistema Municipal de Emprego; cadastro pode ser feito presencialmente ou online


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/10/2025 - 17:14

Foto: Agência Brasília

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, disponibiliza nesta semana 2.047 vagas de emprego pelo Sistema Municipal de Emprego (SIME). As oportunidades são ofertadas por empresas locais que utilizam o sistema como canal oficial para divulgar suas vagas e encontrar profissionais qualificados.

As vagas estão cadastradas e atualizadas diariamente na página da Secretaria no portal da Prefeitura: trabalho.aparecida.go.gov.br. Os interessados também podem tirar dúvidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Entre as principais vagas estão: 505 para operador de telemarketing, 380 para repositor de mercadorias, 90 para operador de caixa, 81 para auxiliar de produção, 70 para auxiliar de reposição logística, 68 para ajudante de motorista, 62 para operador de empilhadeira e 55 para servente de obras.

Outras oportunidades incluem 54 para ajudante geral, 34 para motorista de caminhão, 34 para operador de máquina, 30 para coletor de lixo domiciliar, 20 para auxiliar de depósito, 20 para costureira em geral, 20 para empacotador de mercadoria e 16 para operador de pá carregadeira.

 

Candidatura e acesso

Os interessados podem se candidatar presencialmente nas unidades do SAC, sem agendamento, localizadas no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Também é possível se inscrever nas unidades Vapt-Vupt, mediante agendamento, nos postos Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados (no Buriti Shopping), das 8h às 13h.

Para o cadastro, é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato. Empresas interessadas em anunciar vagas podem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9297-4113.

Serviço digital

A Prefeitura também lançou um serviço digital gratuito para facilitar o acesso às oportunidades. O trabalhador pode se cadastrar pelo site https://webio.aparecida.go.gov.br/, preencher seus dados pessoais e criar um perfil. Assim, o candidato tem acesso automático às vagas disponíveis e pode gerar a carta de encaminhamento sem sair de casa.

O sistema permite filtrar as vagas de acordo com o perfil profissional e enviar o currículo diretamente à empresa contratante. Dessa forma, o processo pode ser feito pelo celular ou computador, com agilidade, segurança e comodidade. As vagas são atualizadas diariamente, possibilitando acompanhar novas oportunidades em tempo real.

