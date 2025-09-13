Aparecida de Goiânia tem mutirão oftalmológico para crianças

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza, neste sábado (13), um mutirão de avaliações oftalmológicas voltado para crianças de até 5 anos. A ação acontece das 8h às 15h, no Hospital de Olhos Aparecida, localizado na Avenida Dom Abel Ribeiro, no Centro, e deve beneficiar cerca de 200 crianças com consultas especializadas.

A iniciativa integra a campanha nacional “De Olho nos Olhinhos”, criada há três anos em São Paulo e que hoje mobiliza milhares de profissionais em todo o país. O objetivo é identificar precocemente doenças oculares na infância, entre elas o retinoblastoma – um tipo de câncer ocular que pode atingir crianças de 0 a 5 anos.

Em Aparecida, serão atendidas tanto crianças já agendadas pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) quanto aquelas que comparecerem ao hospital sem marcação prévia.

Segundo o superintendente de Regulação da Saúde de Aparecida, Thiago Rezende Monteiro, o diagnóstico precoce é fundamental. “Muitos casos que poderiam ser resolvidos com intervenções simples acabam sendo identificados tardiamente, o que compromete a visão e a qualidade de vida da criança. Por isso, ações como essa são tão importantes”, destacou.

A campanha nacional deve realizar 88 eventos em todos os estados brasileiros neste ano, com a participação de mais de mil médicos, estudantes de medicina e voluntários. Além das consultas, a mobilização também aposta em frentes de conscientização, com distribuição de materiais informativos em praças, shoppings, mídias digitais, embalagens de fraldas e até no transporte público.

Retinoblastoma: atenção aos sinais

O retinoblastoma é o câncer ocular mais comum em crianças pequenas. Entre os sinais de alerta estão reflexo branco na pupila, estrabismo e movimentos oculares anormais. Quando descoberto cedo, o índice de cura pode chegar a 90%, segundo especialistas. Por isso, exames como o Teste do Reflexo Vermelho (conhecido como Teste do Olhinho) e consultas oftalmológicas regulares são fundamentais na primeira infância.

Serviço

O que: Avaliação oftalmológica para crianças de 0 a 5 anos

Quando: 13 de setembro (sábado), das 8h às 15h

Onde: Hospital de Olhos Aparecida – Avenida Dom Abel Ribeiro, Centro