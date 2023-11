Aparecida decreta ponto facultativo na próxima segunda, dia 13

O Prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira, 13 de novembro. A data antecede o Dia da Emancipação de Aparecida, celebrado no dia 14 e o feriado nacional de Proclamação da República, comemorado dia 15.

Como determina o decreto nº 690/2023, publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 09, os órgãos da administração pública municipal que desempenham atividades consideradas essenciais como serviços de segurança, emergência em saúde com atendimento 24h e limpeza urbana não serão interrompidos.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a Central de Imunização retoma os serviços na quinta-feira, 16 de novembro.