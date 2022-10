Aparecida está entre as 100 cidades inteligentes do Brasil

Aparecida de Goiânia está entre as 100 cidades inteligentes do Brasil. É o que confirma o ranking Connected Smart Cities, publicado na terça-feira, 05, no jornal Estadão, de São Paulo. Publicado anualmente desde 2015, o ranking Connected Smart Cities (Cidades Inteligentes Conectadas) busca mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil.

O relatório analisa o desempenho dos municípios em 75 indicadores, segmentados em 11 eixos temáticos, que são: urbanismo, tecnologia e inovação, saúde, segurança, mobilidade, economia, educação, governança, meio ambiente e empreendedorismo.

Aparecida é um dos três municípios goianos pontuados no grupo das 100 cidades inteligentes do Brasil. A cidade aparece no ranking junto com Goiânia e Anápolis. “A entrada de Aparecida nesse ranking mostra que os esforços para tornar o nosso município uma cidade inteligente estão surtindo o efeito que verdadeiramente importa: melhorar a vida do cidadão e simplificar o acesso do contribuinte aos serviços prestados pela Prefeitura de Aparecida”, analisa o prefeito Vilmar Mariano. Ele comemora o resultado.

Programa Cidade Inteligente

Num investimento superior a R$ 50 milhões, a Prefeitura de Aparecida tem implementado nos últimos anos o programa Cidade Inteligente.

A iniciativa usa a tecnologia para desonerar os cofres públicos, conectar todas as áreas da administração municipal (através de 720 quilômetros de fibra óptica já instalados), aumentar a segurança da cidade com videomonitoramento, universalizar o acesso à internet (com 200 pontos de WiFi instalados em praças públicas) e desburocratizar a prestação dos serviços oferecidos pela Prefeitura aos cidadãos.

Um dos braços do programa Cidade Inteligente que mais se destacam é o da segurança pública. Imagens captadas por câmeras de alta resolução, equipadas com inteligência artificial que identifica padrões de comportamento e lê placas de veículos, têm ajudado a coibir crimes nas ruas, praças e prédios públicos da cidade.