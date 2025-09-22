Aparecida, Estado e Adial preparam novo programa de encaminhamento para empregos

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Adial (Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás) articulam juntas um novo programa de encaminhamento ao mercado de trabalho voltado a pessoas de 18 a 59 inscritas no CadÚnico, o cadastro unificado do Governo Federal que dá acesso a vários benefícios sociais. Detalhes sobre a iniciativa de encaminhamento para empregos foram discutidos nesta segunda (22), na Cidade Administrativa, com o prefeito Leandro Vilela e parte do secretariado municipal.

A proposta é que, nos atendimentos cotidianos nos CRAS (Centros de Referência em Assistência Social) e nos mutirões da Prefeitura de Aparecida, os técnicos do município identifiquem possíveis candidatos, encorajando-os a participar e encaminhando-os a processos seletivos das empresas. Segundo o prefeito Vilela, a intenção é possibilitar às famílias o acesso a trabalho formal, aumentando assim o orçamento e a autonomia dos beneficiários.

“O que a gente tem que ter não é só a porta de entrada, mas também a porta de saída. Se aumentar a renda, consequentemente essa família melhora a sua qualidade de vida”, argumentou Vilela. O prefeito participou da reunião ao lado dos secretários Fábio Passaglia (Governo), Carlos Eduardo de Paula (Fazenda), Mayara Mendanha (Assistência Social) e Wilma Almeida (Trabalho).

Representando a Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás, o superintendente Marcelo Rosa informou que, só no âmbito das empresas associadas à Adial, Aparecida tem hoje 2,5 mil vagas abertas na iniciativa privada. “Nós precisamos mostrar para essas pessoas não só a remuneração que elas podem ganhar no trabalho com carteira assinada, mas também a remuneração que elas não veem, que são os benefícios; hoje, praticamente todas as empresas têm plano de saúde”, assinalou o gestor.

Veja também:

Em Aparecida, empresas ofertam mais de 2,5 mil vagas de emprego nesta semana

Baldy descarta Câmara e analisa disputa acirrada pelo Senado em Goiás