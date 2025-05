Aparecida pactua novas metas do AlfaMais para 2025

A educação pública de Aparecida de Goiânia segue avançando com resultados concretos e metas ousadas. Na tarde desta terça-feira (27), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), reuniu gestores escolares no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela para apresentar os resultados da avaliação Saego Alfa 2024 e pactuar as novas metas do Programa AlfaMais Goiás para o ano letivo de 2025 que é de 614 pontos.

O prefeito Leandro Vilela participou da abertura da reunião, reforçando o compromisso da gestão com a alfabetização das crianças na idade certa e com a valorização do trabalho pedagógico nas escolas. Ele destacou a importância da união entre gestores, professores e equipe técnica para elevar os índices educacionais da cidade e parabenizou as escolas da rede municipal que foram premiadas com o Prêmio Leia, figurando entre as 150 melhores do estado.

Quatro escolas municipais de Aparecida se destacaram pelos excelentes resultados na avaliação Saego Alfa 2024 e foram reconhecidas pelo Governo de Goiás. São elas: a Escola Municipal João Leandro Barbosa, Escola Municipal Benedito Rodrigues Mendes, Escola Municipal Clotildes de Assis Pacheco e Escola Municipal Maria Gomes da Silva. A premiação, segundo o prefeito, valoriza o compromisso das unidades com a alfabetização e o ensino de qualidade.

“A nossa educação precisa estar entre as melhores de Goiás. E isso só é possível com união, com um esforço coletivo em cada escola, em cada sala de aula. Ensinar a ler, escrever, entender o mundo, fazer contas. Isso é o que muda o futuro das nossas crianças. E é isso que queremos para os 53 mil alunos da nossa rede”, afirmou o prefeito. Ele ainda celebrou o desempenho das unidades premiadas e disse esperar que, no próximo ano, mais escolas aparecidenses estejam entre as melhores do Estado.

A secretária de Educação, Professora Núbia Farias, reforçou que o momento foi de reconhecimento, mas também de mobilização para o novo ciclo. “Hoje foi um momento de apresentação oficial dos resultados de 2024, mas também de pactuação das metas para este ano. Estamos trabalhando com base em uma gestão de resultados, e isso começa com metas claras, planejamento e compromisso. Fazer gestão é zelar pelo direito que a criança tem: o direito à aprendizagem de qualidade”, destacou.

O Programa AlfaMais Goiás, promovido pelo Governo de Goiás, foi criado para garantir que todas as crianças do estado estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental, conforme prevê a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A iniciativa tem como base o regime de colaboração entre Estado e municípios, e envolve formação de professores, acompanhamento pedagógico e avaliações externas. Em Aparecida, a rede participa desde 2021.

A avaliação Saego Alfa, aplicada anualmente, analisa o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, especialmente dos 2º e 5º anos. A partir dos resultados, são definidas metas para os municípios e escolas. Aquelas que superam os objetivos estabelecidos recebem o Prêmio Leia, como reconhecimento pelas boas práticas pedagógicas.

Ao final da reunião, a secretária parabenizou novamente as escolas reconhecidas e reiterou seu compromisso com a ampliação das ações do AlfaMais no município, além de promover as melhorias estruturais necessárias para que os gestores e professores tenham mais qualidade no ensino. “Estamos com planejamento para alcançar ainda mais avanços em 2025. Vamos seguir juntos, com metas claras e foco no direito à aprendizagem de todas as nossas crianças”, completou Núbia Farias.