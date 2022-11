Aparecida promove semana da Consciência Negra

Aparecida de Goiânia terá programação especial em alusão ao Dia da Consciência Negra. A programação será realizada até o dia 25 de novembro, com objetivo de promover e fortalecer as políticas públicas de igualdade racial no município.

A abertura foi realizada neste domingo, 20, Dia da Consciência Negra, na Praça Poliesportiva Joaquim Ricardo Teixeira, no Jardim Tiradentes, onde foram oferecidos serviços gratuitos do projeto Defensoria Itinerante.

Nesta quarta-feira, 23, às 9h30, no Instituto Federal de Goiás – Campus Aparecida serão realizadas várias atividades artísticas, com apresentação de hip hop, reggae, samba e rimas. O evento contará com a presença dos alunos da Escola Municipal Serra das Areias e do Colégio Estadual Jardim Cascata, unidades quilombolas do município.

Na sexta-feira, 25, às 13h, a Coordenadoria de Igualdade Racial realiza capacitação dos professores sobre a Lei nº 11.645/08, a qual estabelece diretrizes da base da educação nacional para incluir no currículo da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática “História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. O evento será no EMEI Caic Darcy Ribeiro, no Setor Colina Azul.

A programação em alusão ao Dia da Consciência Negra conta com apoio o apoio das secretarias de Articulação Política, Cultura, Educação, Assistência Social, Coordenadoria de Igualdade Racial, IFG Aparecida, Defensoria Pública do Estado de Goiás e Associação dos Quilombolas.

Confira a programação:

QUARTA-FEIRA 23/11

9h30 – Apresentações artísticas e culturais

hip hop, reggae, samba e rimas

Local: IFG Aparecida

SEXTA-FEIRA 25/11

13h – Capacitação dos professores

Lei nº 11.645/08, a qual estabelece diretrizes da base da educação nacional para incluir no currículo da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática “História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.

Local: EMEI Caic Darcy Ribeiro, Setor Colina Azul.