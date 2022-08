Aparecida realiza ampla vacinação em 29 e 30 de agosto no programa Saúde na Estrada Ipiranga

SeEm parceria com o Ministério da Saúde (MS), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o programa nacional Saúde na Estrada Ipiranga, que oferece atendimento a caminhoneiros e moradores das regiões participantes, a Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) realiza, nos próximos 29 e 30 de agosto, das 8h às 17h, ampla vacinação para adultos e crianças em dois postos de combustíveis situados às margens da BR 153.

Na segunda-feira, 29, os trabalhos serão no Centro Automotivo Bandeirante (Km 9, lote 001, no setor Granjas Reunidas Nossa Senhora de Lourdes) e no dia seguinte, 30, no Talismã Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Km 1292, Jardim Rio Grande). Nos dois locais estará estacionada a maior carreta de saúde do Brasil, símbolo do programa e que tem estrutura com dois andares em cerca de 110m² com teto levadiço e um espaço moderno e confortável para atendimento do público.

Vacinas e testes rápidos

“Essa é mais uma parceria importante para levar as vacinas onde o povo está. Nosso pessoal da Imunização não mede esforços para proteger as pessoas. Além disso, a mobilização, nos dois dias, também ofertará gratuitamente testes rápidos de hepatites B e C, HIV e sífilis e serão distribuídos preservativos masculinos e femininos”, destaca a superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Daniela Fabiana Ribeiro.

A coordenadora de Imunização Renata Cordeiro ressalta que “esperamos que as comunidades próximas a esses postos, além dos caminhoneiros e outros profissionais do setor, atendam ao chamado e não percam mais essa oportunidade de prevenção contra doenças e agravamentos. Teremos todos os imunizantes do Calendário Vacinal para crianças e adultos”. Ela ainda acrescenta que a PRF fará barreiras na rodovia para direcionar caminhoneiros aos locais do evento.

Nos postos haverá uma sala exclusiva para vacinação com câmara para conservação, transporte e manipulação das vacinas. A infraestrutura do empreendimento também contará com uma área de treinamento com 16 lugares e sistemas de áudio e vídeo, bem como Espaço Zen com cadeiras de massagem automáticas.

Exames gratuitos

Serão também oferecidos, pelo Saúde na Estrada, exames de triagem para controle de temperatura corporal, batimentos cardíacos, oxigenação do sangue (oximetria), pressão arterial, nível de açúcar no sangue (glicemia) e acuidade visual. Já a bioimpedância avaliará a composição corporal, estimando a massa magra, gordura e água total do organismo, dentre outros dados para determinar o estado nutricional do paciente.

Segundo dados da Ipiranga, desde sua primeira rota por todo o Brasil, o Saúde na Estrada já realizou 625 mil atendimentos em mais de 200 municípios diferentes percorrendo 550 mil km. No total, foram mais de 1.500 eventos envolvendo 50 mil profissionais de saúde.