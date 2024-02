Aparecida realiza Mutirão de Consultas Especializadas neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida (SMS) realizará neste sábado, 17 de fevereiro, um mutirão de atendimentos especializados. A partir das 8h, mais de 200 pessoas devem passar por consultas com especialistas no Ambulatório Multiprofissional de Aparecida de Goiânia (Amag), situado na Avenida Barão do Rio Branco, quadra 34, lotes 9 e 10, no Jardim Nova Era. Todos os horários já foram agendados pela SMS seguindo a fila de espera da Central de Regulação.

Os atendimentos no mutirão serão:

* Consultas com cardiologista

* Consultas com ortopedista

* Consultas com psiquiatra infantil

O secretário de Saúde Alessandro Magalhães ressalta que esse tipo de mobilização, realizada mensalmente e aos sábados, às vezes também no Centro de Especialidades, localizado no Jardim Boa Esperança, “é mais uma estratégia positiva para a rede da SMS e para a comunidade, agilizando fluxos, reduzindo filas de espera e garantindo mais conforto para os pacientes e os profissionais. A população tem aprovado esses eventos, que reúnem o esforço concentrado de centenas de trabalhadores na preparação prévia, nos agendamentos e nas ações do dia. Tudo é meticulosamente planejado pelas nossas equipes para acolher e cuidar da população, cada vez mais, com carinho e eficiência”.