Aparecida Shopping recebe 1ª edição do Food Truck Festival

O esquenta para o fim de semana está garantido! A partir desta quinta-feira (18), o estacionamento do Aparecida Shopping recebe a primeira edição do Food Truck Festival. Mais de 10 foos trucks e food carts estarão reunidos até o dia 21 de abril, das 12 às 22 horas.

No cardápio, uma variação de sabor e qualidade com pratos que variam de R$10 a R$ 50. Os visitantes poderão se deliciar com diversas opções de comidinhas, como hot dog, pizza no cone, pastel, churros artesanais, milk-shake, tapioca, chopp típico, entre outros.