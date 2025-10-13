Aparecida tem mais de 2,1 mil vagas de emprego nesta semana

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, disponibiliza nesta semana 2.165 vagas de emprego no município, ofertadas por empresas locais que utilizam o Sistema Municipal de Emprego (SIME) como canal oficial para divulgar suas oportunidades e encontrar profissionais qualificados.

As vagas estão cadastradas e atualizadas diariamente na página da Secretaria no portal da Prefeitura: trabalho.aparecida.go.gov.br.

Os interessados também podem tirar dúvidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Vagas em destaque

505 Operador de telemarketing

375 Repositor de mercadorias

101 Operador de caixa

81 Auxiliar de produção

78 Ajudante geral

68 Ajudante de motorista

62 Operador de empilhadeira

Outras oportunidades

58 Servente de obras

50 Auxiliar de reposição logística

50 Representante comercial

34 Motorista de caminhão

34 Operador de máquina

30 Coletor de lixo domiciliar

28 Vendedor interno

24 Auxiliar de depósito

20 Auxiliar de serviços gerais

20 Costureira em geral

20 Empacotador de mercadoria

16 Operador de pá carregadeira

16 Tratorista agrícola

15 Açougueiro

15 Ajudante de obras

15 Auxiliar de açougueiro

15 Frentista

15 Pintor de obras

15 Serviços gerais

15 Tapeceiro estofador

15 Varredor de rua

13 Repositor de frios

10 Desenhista técnico

10 Fiscal de frente de caixa

10 Líder de setor

10 Motorista

10 Motorista de ônibus rodoviário

10 PCD

5 Auxiliar de TI

5 Auxiliar financeiro

5 Auxiliar fiscal

5 Consultor de vendas

5 Cozinheiro industrial

5 Encarregado de loja

5 Esteticista

5 Montador automotivo

5 Operador de motosserra

5 Pedreiro

2 Auxiliar de manutenção

2 Auxiliar de marketing

2 Operador de caldeira

2 Soldador

1 Técnico de manutenção elétrica de máquina

Onde se candidatar

Para facilitar o acesso às vagas, o município oferece um serviço digital e gratuito.

O trabalhador pode fazer o cadastro on-line diretamente pelo site: https://webio.aparecida.go.gov.br/

Ao preencher os dados pessoais e criar um perfil, o candidato tem acesso automático às vagas disponíveis no SIME e pode gerar a carta de encaminhamento sem sair de casa. O sistema ainda permite filtrar as oportunidades de acordo com o perfil profissional e enviar o currículo diretamente para a empresa contratante.

Com essa inovação, o trabalhador não precisa mais ir presencialmente às unidades de atendimento para se candidatar — tudo pode ser feito pelo celular ou computador, com agilidade, segurança e comodidade.

Atendimento presencial

O trabalhador também pode procurar uma das unidades do SAC, sem necessidade de agendamento:

* Centro

* Cidade Administrativa

* Parque Flamboyant

* Vila Brasília

* Veiga Jardim

* Cidade Livre

* Polo Empresarial

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30

Unidades Vapt-Vupt (com agendamento):

* Garavelo

* Buriti Shopping

* Araguaia Shopping

Horários: segunda a sexta, das 8h às 17h / sábado (Buriti Shopping): das 8h às 13h

Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.