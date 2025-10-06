Aparecida tem mais de 2,2 mil vagas de emprego por meio do SIME nesta semana

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, disponibiliza nesta semana 2.216 vagas de emprego no município, ofertadas por empresas locais que utilizam o Sistema Municipal de Emprego (SIME) como canal oficial para divulgar suas oportunidades e encontrar profissionais qualificados.
As vagas estão cadastradas e atualizadas diariamente na página da Secretaria no portal da Prefeitura: trabalho.aparecida.go.gov.br. Os interessados também podem tirar dúvidas pelo telefone (62) 99194-3491.
Vagas em destaque
525 Operador de telemarketing
382 Repositor de mercadorias
135 Auxiliar de produção
101 Operador de caixa
78 Ajudante geral
68 Ajudante de motorista
62 Operador de empilhadeira
Outras oportunidades
58 Servente de obras
50 Auxiliar de reposição logística
50 Representante comercial
42 Motorista de caminhão
35 Serviços gerais
31 Operador de máquina
30 Coletor de lixo domiciliar
28 Vendedor interno
24 Auxiliar de depósito
20 Costureira em geral
20 Empacotador de mercadoria
17 Auxiliar de armazém
16 Operador de pá carregadeira
16 Tratorista agrícola
15 Açougueiro / Ajudante de obras / Auxiliar de açougueiro / Pintor de obras / Varredor de rua
14 Auxiliar de serviços gerais
13 Repositor de frios
12 Atendente / Eletricista
10 Motorista, conferente de estoque, fiscal de frente de caixa, líder de setor, auxiliar de mecânico e vagas para PCD
Onde se candidatar
Para facilitar o acesso às vagas, o município oferece um serviço digital e gratuito. O trabalhador pode fazer o cadastro on-line diretamente pelo site:
https://webio.aparecida.go.gov.br/
Ao preencher os dados pessoais e criar um perfil, o candidato tem acesso automático às vagas disponíveis no SIME e pode gerar a carta de encaminhamento sem sair de casa. O sistema ainda permite filtrar as oportunidades de acordo com o perfil profissional e enviar o currículo diretamente para a empresa contratante.
Com essa inovação, o trabalhador não precisa mais ir presencialmente às unidades de atendimento para se candidatar — tudo pode ser feito pelo celular ou computador, com agilidade, segurança e comodidade.
Atendimento presencial
O trabalhador também pode procurar uma das unidades do SAC, sem necessidade de agendamento:
* Centro
* Cidade Administrativa
* Parque Flamboyant
* Vila Brasília
* Veiga Jardim
* Cidade Livre
* Polo Empresarial
Atendimento agendado: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30
Unidades Vapt-Vupt (com agendamento):
* Garavelo
* Buriti Shopping
* Araguaia Shopping
Horários: segunda a sexta, das 8h às 17h / sábado (Buriti Shopping): das 8h às 13h
Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.