Apenas Aparecida e Trindade começaram vacinação nas escolas

Em Goiás, somente duas cidades começaram a vacinar as crianças aptas a tomar o imunizante contra a dengue, nas escolas. Além dos postos de saúde, a recomendação do Ministério da Saúde e também da Secretaria Estadual de Saúde é de que as unidades de ensino também sejam locais de vacinação.

De acordo com a Prefeitura de Trindade, 4.019 doses foram disponibilizadas para crianças de 10 e 11 anos nas escolas municipais. Já a Prefeitura de Aparecida de Goiânia conta com doses na Central de Imunização, na Maternidade Marlene Teixeira, e em unidades básicas de saúde. A vacinação nas escolas é feita a partir de um cronograma que está disponibilizado nas redes sociais da Prefeitura.

51 cidades

Segundo o Governo do Estado, a vacinação já acontece em 51 dos 134 municípios definidos como prioritários, e mais 71 municípios vão receber mais doses a partir desta quinta-feira, totalizando 151.968 doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Sobre a vacina

O imunizante Qdenga é quadrivalente, ou seja, capaz de proteger contra os quatro sorotipos da dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Inicialmente, a meta é imunizar pessoas entre 10 e 11 anos, faixa etária considerada segura e eficaz pela fabricante japonesa Takeda. Posteriormente, com a chegada de novas doses, o público-alvo deve ser ampliado para adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

O Brasil é o primeiro país a ofertar vacinação contra a dengue no sistema público de saúde. Os 134 municípios goianos que receberão os imunizantes passaram por alguns critérios de escolha, entre eles: ter mais de 100 mil habitantes e alta transmissão da doença; maior número de casos entre 2023 e 2024; e predominância do sorotipo 2 no final do ano passado.

Números da dengue

O aumento acelerado dos casos de dengue preocupa as autoridades sanitárias de todo o país. Em Goiás, dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) indicam que, somente este ano, já foram notificados 39.748 casos, sendo 15.810 confirmados. A doença já matou seis pessoas e outros 55 óbitos em todo o território goiano estão em investigação. Já a chikungunya tem 1.008 casos confirmados. Também foram confirmados 61 casos de zika, sendo quatro ocorrências em gestantes.