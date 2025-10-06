search
Cidades

Aplicativos de bancos ficam fora do ar nesta segunda-feira e clientes relatam dificuldades para pagar contas

No site Downdetector, que monitora falhas em aplicativos e sites, houve um aumento de reclamações a partir do fim da manhã


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 06/10/2025 - 18:18

aplicativos bancos
Clientes relataram dificuldades para acessar contas por meio de aplicativos de bancos (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Clientes de diversos bancos e instituições financeiras, como Nubank, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, relataram dificuldades para realizar pagamento de boletos, transferências via Pix e outros serviços nesta segunda-feira (6) por meio de aplicativos.

A falha ocorre justamente no quinto dia útil do mês, data em que a maioria das empresas deposita os salários dos funcionários e muitos consumidores aproveitam para quitar contas.

No site Downdetector, que monitora falhas em aplicativos e sites, houve um aumento de reclamações a partir do fim da manhã.

Por volta das 11h, havia cerca de 160 reclamações sobre o Nubank e 85 sobre o Bradesco. Durante a tarde, às 18 horas, Caixa e Itaú acumulavam o maior número de reclamações com, respectivamente, cerca de 131 e de 4.651 registros nas últimas 24 horas. A maioria dos usuários relatou dificuldade para realizar o pagamento de boletos.

O Itaú Unibanco confirmou o problema, afirmando que uma “instabilidade pontual que impactou uma parcela de clientes” foi identificada na tarde desta segunda. O banco acrescentou que está trabalhando para normalizar as operações o mais rápido possível.

O Banco do Brasil informou que todas as transações em todos os canais de atendimento estão ocorrendo normalmente.

Os usuários também usaram as redes sociais para relatar os problemas.

Na última segunda-feira (29), também houve um problema generalizado nos apps de bancos. Na ocasião, as transferências via Pix foram as mais afetadas, e o BC (Banco Central) informou que o sistema de pagamentos havia sofrido uma instabilidade por questões técnicas no mecanismo de consulta às chaves.

 

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

bombeiros
Cidades

Bombeiros buscam mulher que caiu no Rio das Almas, em São Luiz do Norte

06/10/2025
vagas de emprego
Cidades

Aparecida tem mais de 2,2 mil vagas de emprego por meio do SIME nesta semana

06/10/2025
Governo de Goiás unifica pagamento de IPVA, multas e licenciamento em guia única
Cidades

Governo de Goiás unifica pagamento de IPVA, multas e licenciamento em guia única

06/10/2025
Guarda Mirim
Cidades

Guarda Mirim de Goiânia está com inscrições abertas

06/10/2025
Criminosos invadem fazenda do prefeito de Anápolis e agridem família de caseiro
Cidades

Criminosos invadem fazenda do prefeito de Anápolis e agridem família de caseiro

06/10/2025
bombeiros
Cidades

Bombeiros buscam mulher que caiu no Rio das Almas, em São Luiz do Norte

06/10/2025
aplicativos bancos
Cidades

Aplicativos de bancos ficam fora do ar nesta segunda-feira e clientes relatam dificuldades para pagar contas

06/10/2025
Operação Enigma desarticula associação criminosa de estelionato eletrônico
Justiça

Operação Enigma desarticula associação criminosa de estelionato eletrônico

06/10/2025
HMAP prêmio
Saúde

HMAP conquista 2º lugar no prêmio Ser Humano, da ABRH

06/10/2025
Pesquisa