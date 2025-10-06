Aplicativos de bancos ficam fora do ar nesta segunda-feira e clientes relatam dificuldades para pagar contas

Clientes de diversos bancos e instituições financeiras, como Nubank, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, relataram dificuldades para realizar pagamento de boletos, transferências via Pix e outros serviços nesta segunda-feira (6) por meio de aplicativos.

A falha ocorre justamente no quinto dia útil do mês, data em que a maioria das empresas deposita os salários dos funcionários e muitos consumidores aproveitam para quitar contas.

No site Downdetector, que monitora falhas em aplicativos e sites, houve um aumento de reclamações a partir do fim da manhã.

Por volta das 11h, havia cerca de 160 reclamações sobre o Nubank e 85 sobre o Bradesco. Durante a tarde, às 18 horas, Caixa e Itaú acumulavam o maior número de reclamações com, respectivamente, cerca de 131 e de 4.651 registros nas últimas 24 horas. A maioria dos usuários relatou dificuldade para realizar o pagamento de boletos.

O Itaú Unibanco confirmou o problema, afirmando que uma “instabilidade pontual que impactou uma parcela de clientes” foi identificada na tarde desta segunda. O banco acrescentou que está trabalhando para normalizar as operações o mais rápido possível.

O Banco do Brasil informou que todas as transações em todos os canais de atendimento estão ocorrendo normalmente.

Os usuários também usaram as redes sociais para relatar os problemas.

Na última segunda-feira (29), também houve um problema generalizado nos apps de bancos. Na ocasião, as transferências via Pix foram as mais afetadas, e o BC (Banco Central) informou que o sistema de pagamentos havia sofrido uma instabilidade por questões técnicas no mecanismo de consulta às chaves.