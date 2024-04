Após Mabel, Adriana Accorsi marca visita a Câmara dos Vereadores

A deputada federal Adriana Accorsi, pré-candidata do PT à Prefeitura de Goiânia, agendou para a próxima terça-feira (23), uma visita à Câmara dos Vereadores. A visita foi acertada quando a petista esteve no legislativo goianiense no último dia 16 para prestigiar a posse do vereador Fabrício Rosa (PT).

A visita será feita nos mesmos moldes que a feita pelo presidente da Federação da Indústria de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, pré-candidato da base caiadista em Goiânia. A petista acompanhará a sessão e vai discursar na tribuna do plenário. Na sequência, ela terá um momento reservado com os parlamentares, na sala da presidência da Câmara.

Nos bastidores, Adriana Accorsi não esconde o desejo de ter o grupo partidário liderado por Bruno Peixoto – que tem Romário Policarpo, presidente da Câmara e seu partido PRD como integrantes – em sua composição partidária. Chegou a falar abertamente aos parlamentares sobre o assunto na visita que fez no ato da posse de Fabrício Rosa.

Já Romário Policarpo diz que vai respeitar a decisão das lideranças de seu bloco, mas que o martelo será batido mais próximo ao período das convenções partidárias, onde as decisões para o período eleitoral são tomadas. O bloco não esconde que conversa com vários outros pré-candidatos. Além da própria Adriana, o prefeito Rogério Cruz (Solidariedade), Sandro Mabel (União Brasil) e também Vanderlan Cardoso (PSD).