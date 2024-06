Após meses de reforma, Goiânia reabre Museu de Arte com exposição nacional e celebra Batismo Cultural

O Museu de Arte de Goiânia (MAG) reabre suas portas ao público na próxima terça-feira (2/7), às 19h, com a exposição nacional “Mulheres na Gravura Brasileira”. A reinauguração faz parte das comemorações dos 82 anos do Batismo Cultural da cidade e contará também com o lançamento de uma edição especial do projeto ArteDoor e apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Após meses fechado para reformas, o MAG passou por reparos na estrutura elétrica e hidráulica, pintura, fachada e restauro de obras. “O MAG guarda arquivos importantíssimos e obras renomadas. Estou muito feliz em poder participar deste momento de reabertura”, afirma o prefeito Rogério.

O secretário municipal de Cultura, Eduardo de Souza, destaca a importância da reabertura para a comunidade e a classe artística. “É um prédio muito antigo, que requer cuidados constantes, mas é um local cheio de memórias da nossa cidade”, ressalta.

A exposição “Mulheres na Gravura Brasileira” reúne obras de importantes artistas como Regina Kartz, Maria Leontina, Maria Bonome, Anna Letycia, Dineia Dutra, Fayga Ostrower, entre outras. A mostra é resultado da junção de duas coleções e apresenta diversas técnicas de gravura.

O projeto ArteDoor, parceria entre a Secult e a Associação Goiana de Artes Visuais (Agav), terá uma edição especial em homenagem ao Batismo Cultural. Serão 82 obras, 20 projetadas virtualmente e 62 expostas fisicamente no MAG, além de serem impressas em outdoors pela cidade.