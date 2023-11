Após recontagem de votos, Bill Guerra se torna vereador por Goiânia

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) realizou, nesta quinta-feira (23), uma nova contagem de votos para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2020. A recontagem precisou ser feita depois que a chapa do PTB foi cassada, por causa de uma fraude na cota de gênero, que culminou na perda de mandato do vereador Léo José. No lugar de Léo, assume Bill Guerra.

Acenil Guerra da Costa, mais conhecido como Bill Guerra Mochilink (Solidariedade), será diplomado no dia 1º de dezembro. Em um vídeo publicado nas redes sociais Bill comemorou a notícia e compartilhou as felicitações de seus seguidores.