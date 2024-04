Após recontagem de votos, Câmara tem 3 novos vereadores

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás realizou, nesta sexta-feira (05), uma nova recontagem dos votos do vereadores da Câmara Municipal de Goiânia. Assim, foram definidos três novos parlamentares: Markim Goyá (PRD), Bill Guerra (MDB) e Fabrício Rosa (PT). A posse está marcada para dia 12 de abril.

O trio substitui Edgar Duarte, Pastor Wilson, ambos do PMB, e Paulo Henrique da Farmácia, do Agir. A recontagem ocorre após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) comunicar à secretaria judiciária do TRE, em 21 de março, para “adoção das providências necessárias” de decisões da justiça eleitoral, que prevê o afastamento do mandato dos vereadores do PTC (atualmente Agir) e PMB na Câmara Municipal.

As decisões são referentes ao descumprimento de cota de gênero por parte dos dois partidos, durante as eleições de 2020 em Goiânia. Tratam-se de sentenças diferentes, ambas sob relatoria Nunes Marques, do TSE.