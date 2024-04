Após recontagem de votos, TRE substitui três vereadores de Goiânia

A Câmara Municipal de Goiânia tem três novos vereadores após recontagem de votos feita pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE GO), nesta sexta-feira (5).São: Markim Goyá (PRD), Bill Guerra (MDB) e Fabrício Rosa (PT). A posse está marcada para 12 de abril. Os novos vereadores substituem Edgar Duarte (PMB), Pastor Wilson (PMB) e Paulo Henrique da Farmácia (Agir). A recontagem ocorre após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) comunicar à secretaria judiciária do TRE, em 21 de março, para “adoção das providências necessárias” de decisões da justiça eleitoral, que prevê o afastamento do mandato dos vereadores do PTC (atualmente Agir) e PMB na Câmara Municipal. As decisões são referentes ao descumprimento de cota de gênero por parte dos dois partidos, durante as eleições de 2020 em Goiânia. Tratam-se de sentenças diferentes, ambas sob relatoria Nunes Marques, do TSE. Fabrício Rosa (foto) tem chances ainda de assumir vaga de deputado estadual. Atualmente ele é suplente e se beneficiaria caso a Justiça casse as chapas do Progressistas, PSDB e PL, que enfrentam problemas na Justiça Eleitoral. Há ainda a chance de seu companheiro de partido Antônio Gomide se licenciar do cargo de deputado, se for eleito prefeito de Anápolis, onde lidera isolado nas pesquisas.

1º Vice

Na Câmara, o vereador Thialu Guiotti (Avante) foi eleito 1º vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia. O posto estava vago desde o início de 2023, com a renúncia de Clécio Alves (Republicanos), eleito deputado estadual nas eleições de 2022.

Regulação

O Governo de Goiás adquiriu o Sistema do Complexo Regulador de Saúde de Porto Alegre. O objetivo é garantir maior integração, agilidade, eficiência e qualidade no atendimento aos pacientes, além de diminuir filas de internação e de cirurgias no estado. A assinatura do protocolo de intenções ocorreu em visita do governador Ronaldo Caiado (UB) ao prefeito Sebastião Melo.

Mínimos detalhes

O sistema, que será oferecido a todo o estado de Goiás, indica quantos pacientes estão em situação de urgência, emergência, outros tantos em cirurgias eletivas, qual é o custo de cada procedimento, o tempo de internação de cada paciente e a vaga que se tem dentro dos serviços especializados em saúde.

Nacional

Marconi usou praticamente a semana inteira para defender o legado do PSDB após matéria publicada no portal UOL intitulada “O PSDB morreu e ainda não sabe”. Num dos recados ao colunista autor do texto, afirmou que o país não é só São Paulo, onde de protagonista o partido passou a praticamente não existir.

À CNN

Marconi citou, além de outros estados, seu caso em Goiás. Disse que só não é senador porque não escolheu lado de polarização e, mesmo assim, ficou com 20% dos votos. “Se eu tivesse optado por um lado, no caso o Bolsonaro, que em Goiás é forte, ou mesmo com o Lula, eu seria senador da República hoje. Mas segui com o PSDB.”

Mais de Marconi

“Não tive candidato a governador, a presidente, e segui o meu caminho, a minha coerência. É preferível, muitas vezes, perder, mas guardar a dignidade, a coerência, do que ficar com esses movimentos que não levam, na minha opinião, a lugar algum.”

Pé aqui

Em sua visita a Goiânia, para, entre outros compromissos, participar do encontro do partido e do lançamento da pré-candidatura do deputado federal Gustavo Gayer (PL) à prefeitura, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um almoço meio indigesto na capital. E o prato não foi pequi.

Misto quente

Bolsonaro foi recebido em um restaurante com gritos de “ladrão”, proferidos por frequentadores. A militância de alto cacife e outros frequentadores responderam timidamente com “mito”. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Mudanças

A Prefeitura de Goiânia nomeou novos secretários em seis pastas da administração. Deixam os cargos os secretários Geverson Abel (Desenvolvimento e Economia Criativa), Valdery Junior (Administração), Zander Fábio (Cultura) e Maria Yvelônia (Desenvolvimento Humano e Social), que pretendem disputar as eleições deste ano.

Mais mudanças

Também há substituições na Secretaria de Comunicação e no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (IMAS).

Ao trabalho

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) já se reuniu com os novos titulares no gabinete, na tarde da sexta-feira, e pediu aos novos auxiliares que se inteirem rapidamente dos projetos em execução, reforcem o ritmo de trabalho e avancem com as responsabilidades das respectivas pastas.

Catalão

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), comemora o anúncio feito pela HPE Automotores, representante oficial da Mitsubishi Motors e Suzuki no Brasil, de novos investimentos até 2032 na fábrica de Catalão, no valor de R$ 4 bilhões. A informação foi divulgada na tarde da quinta-feira (4).

1- Amamentação A Assembleia aprovou, em segunda fase, projeto de lei do deputado Gustavo Sebba (PSDB) que institui o Selo Empresa Amiga da Amamentação. 2- Selo O Selo Empresa Amiga da Amamentação será às empresas que cumpram uma série de requisitos, incluindo a manutenção de espaços adequados para amamentação. 3- Campanha Além do desenvolvimento de ações de incentivo à amamentação, e apoio à campanha mundial de incentivo ao aleitamento materno, intitulada Agosto Dourado.