Após seis dias, incêndio em Alto Paraíso é controlado

A força-tarefa montada entre 26 brigadistas e 10 militares do Corpo de Bombeiros concluiu, na última quinta-feira (24), o combate ao maior incêndio dos últimos anos no Parque Estadual Águas do Paraíso, localizado em Alto Paraíso de Goiás. A equipe levou seis dias para extinguir as chamas, que consumiram aproximadamente 1,9 mil hectares, ou seja, 35% do total do Parque.

O gestor do Peap, Mozart Freitas, foi acionado por moradores do entorno da unidade de conservação na madrugada entre os dias 18 e 19 agosto. A informação inicial era a de que o fogo havia começado em uma das margens da estrada interna do Peap, que dá acesso à parte turística. É provável que tenha sido causado por ação humana criminosa.

Cinco brigadistas da Brigada Aliança da Terra (contratada pela Semad) combateram o incêndio no começo da madrugada e voltaram para base na manhã de domingo, quando faltava fazer apenas o rescaldo.

Ainda na manhã de domingo, moradores locais informaram que um carro havia entrado em combustão e iniciado um incêndio em outro ponto da estrada (relativamente longe e sem ligação com o incêndio da madrugada). O fogo se alastrou rapidamente pelos dois lados da estrada, antes que a brigada chegasse.

O combate se estendeu desde o final da manhã de domingo até o final da madrugada de segunda-feira (dia 21). A brigada conseguiu controlar quatro linhas de fogo até às 4h30 da madrugada e parou para descansar. Contudo, teve que voltar às 6h porque havia uma longa linha de incêndio. Os brigadistas conseguiram controlar esse incêndio por volta do meio-dia da segunda-feira. Porém, em razão da temperatura elevada e o vento no meio da tarde, o incêndio combatido na madrugada anterior se reacendeu e espalhou rapidamente pelo platô do Peap.