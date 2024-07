Após tragédia no RS, procura por seguros residenciais aumenta

Números da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), mostram que a busca por seguro residencial cresceu 13,4% em 2023, e a tendência é expandir a procura ainda mais em 2024. Wislane Ramos, especialista de Produtos e Negócios do Sicoob UniCentro Br, comentou que a situação das enchentes no Rio Grande do Sul fez a demanda por seguros residenciais aumentar na cooperativa e de forma geral no mercado. A procura cresceu 67% de maio a junho de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023, que cresceu apenas 7%.

Dados divulgados pela CNseg no dia 19 de junho, baseados em informações de 150 seguradoras associadas, o maior número de avisos de sinistros registrados entre os meses de abril e maio foram de clientes residenciais, totalizando 22,6 mil solicitações de indenização. A alta nos acionamentos foi causada devido às enchentes no estado gaúcho.

Wislane Ramos ressaltou a importância de ter a proteção, que permite que o segurado tenha tranquilidade. “O seguro residencial é essencial para proteger sua casa e seus bens. A segurança do lar é um dos pilares de uma vida tranquila, e nada oferece mais paz do que a sua residência protegida em todos os aspectos, incluindo o financeiro”, afirmou.

A especialista em seguros ainda mencionou que a proteção patrimonial contribui com o planejamento financeiro do cooperado em caso de imprevistos e tem atuação nas modalidades residenciais e empresarial. Na modalidade empresarial podem incluir a proteção dos bens materiais em casos de incêndio, roubos, danos elétricos, entre outros. E oferece cobertura financeira para reparação ou reposição dos bens, garantindo a segurança e estabilidade do patrimônio do segurado.

Conforme a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o seguro residencial é destinado para pessoas físicas e jurídicas que sejam proprietárias ou inquilinas de imóveis de moradia. A cobertura básica do seguro patrimonial cobre imprevistos e acidentes específicos, e também existe a possibilidade de contratar outras coberturas e pacote de serviços, de acordo com a necessidade do assegurado.

Principais coberturas e serviços assistenciais

A cooperativa tem seguros patrimoniais nas modalidades residenciais e empresarial com coberturas para casos de incêndio e explosão, danos físicos em decorrência da queda de raio, danos elétricos, subtração de bens, quebra de vidros, responsabilidade civil e entre outras coberturas que podem ser adicionadas.

De acordo com o seguro patrimonial escolhido pelo segurado, ele poderá contratar um plano com assistências e usufruir de serviços como acionar um chaveiro pelo seguro, eletricista, encanador, limpeza de caixa d’água, conserto de eletrodomésticos, instalação de prateleiras, quadros, entre outros, conforme a contratação da proteção.