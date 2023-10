Aprendiz do Futuro divulga resultado preliminar do processo seletivo

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), divulgou hoje o resultado preliminar do processo seletivo para preenchimento de cadastro reserva do Aprendiz do Futuro. Os adolescentes que se inscreveram no programa do Goiás Social devem consultar o resultado no site aprendizdofuturo.org.br, usando o CPF.

Quem não tiver sido aprovado pode entrar com recurso do processo, também por meio da opção Formulário de Recurso, disponibilizada na página inicial do site do Aprendiz do Futuro. O resultado final está previsto para ser publicado no dia 18 de outubro, nos sites do programa e da Seds (social.go.gov.br). A secretaria estima que o chamamento dos aprovados para início das atividades será a partir do dia 19, por e-mail, SMS, ou ligação telefônica.

Cotas

Os selecionados receberão salário de R$ 619,99, férias, 13º salário, vale-alimentação de R$ 150,00, seguro de vida, uniforme, crachá e vale-transporte. O processo seletivo terá cota de 5% a 10% para pessoas com deficiência, sem limite de idade. O Aprendiz do Futuro tem ainda como público-alvo adolescentes de etnias tradicionais como indígena, quilombola, cigano ou afrodescendente.

O Aprendiz do Futuro é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, operacionalizado pela Seds. A iniciativa é o maior programa de socioaprendizagem do Brasil e do mundo, com foco em tecnologia, mercado de trabalho, alta performance e impacto social na vida dos jovens em situação de vulnerabilidade. Já passaram ou ainda estão no programa 6.661 jovens goianos, em atuação nos 246 municípios.