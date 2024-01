Aprovados na UFG devem confirmar vaga até dia 7 de fevereiro

Os alunos que escolheram a Universidade Federal de Goiás (UFG) e foram aprovados na primeira chamada do SiSU têm até o dia 7 de fevereiro para confirmar a vaga. O procedimento é a fase inicial da matrícula na instituição de ensino e a sua não realização implica na perda da vaga para a qual o candidato foi aprovado.

A confirmação deve ser feita dia 1º ao dia 7 de fevereiro no site sisu.ufg.br. Também entre os dias 1/2 e 7/2 será aberto o prazo para aqueles que não foram aprovados, mas que desejam manifestar o seu interesse em concorrer às vagas que não forem preenchidas em primeira chamada. Para isso, é necessário se inscrever na Lista de Espera do SiSU/MEC, diretamente no site https://acessounico.mec.gov.br/. No dia 19/2 será publicada a relação dos candidatos aprovados em 2ª chamada, que também devem realizar a confirmação da vaga on-line nos dias 20 e 21/2, no site sisu.ufg.br.

Vale lembrar que para os candidatos aprovados em 1ª e 2ª chamadas, para curso que tem parte do seu ingresso para o segundo semestre de 2024, deverão realizar a confirmação da matrícula de maneira online (3ª fase da matrícula), entre os dias 17 e 20 de junho, no último dia a confirmação será encerrada às 17h.

Matrícula presencial

Nos dias 26/2 a 29/2, e no dia 1/3 será realizada a matrícula presencial (2ª fase da matrícula) de todos os candidatos aprovados em 1ª e 2ª chamadas, que realizaram a confirmação de vaga online (1ª fase da matrícula). A matrícula presencial será realizada conforme o escalonamento dos cursos (anexo V).

A listagem com a documentação necessária, pode ser consultada no site do SiSU/UFG.