Araújo Jorge suspende temporariamente novos atendimentos de radioterapia

O Araújo Jorge – Hospital de Câncer informa que, a partir da próxima segunda-feira (14/4), estará suspenso temporariamente o atendimento a novos pacientes encaminhados por outras instituições de saúde exclusivamente para início de radioterapia. A medida visa evitar prejuízos aos tratamentos em andamento e garantir a continuidade da assistência aos pacientes que já estão em atendimento.

Referência no tratamento oncológico em Goiás, o Araújo Jorge é a única instituição do Estado a oferecer radioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço, que antes funcionava 20 horas por dia, passará a operar 23 horas diárias, como forma de ampliar a capacidade de atendimento e proteger a continuidade dos tratamentos em curso.

A suspensão ocorre devido a uma falha técnica no acelerador linear Clinac 2100 CD, instalado em 1999. A equipe técnica, juntamente com o Conselho de Administração, diz que está empenhada na aquisição das peças necessárias para o reparo.

Apesar do desafio, o hospital segue operando com outros dois aceleradores lineares. Assim, os atendimentos dos pacientes que já iniciaram o tratamento, especialmente os casos mais urgentes, estão mantidos normalmente.

Esforços para ampliação e modernização

O Araújo Jorge também está mobilizando esforços para ampliar e modernizar o Serviço de Radioterapia. A primeira etapa do projeto de modernização está orçada em aproximadamente R$ 15 milhões. Atualmente, a instituição não dispõe de recursos próprios para a aquisição de um novo acelerador linear.

Por isso, o Conselho de Administração do Araújo Jorge está em busca de apoio para solucionar o problema e formalizou pedidos de suporte financeiro em todas as esferas do poder público, com o objetivo de viabilizar a aquisição de um novo acelerador linear e garantir a continuidade e a ampliação do atendimento oncológico no Estado.

