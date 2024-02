Armadilha In2Care apresenta eficácia no controle do Aedes aegypti

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), decidiu ampliar de 3.250 dispositivos para 11.250, com a aquisição, em breve, de novas oito mil armadilhas para intensificar o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A eficácia desses equipamentos é evidenciada pelos dados dos quatro setores onde foram instalados e registram uma redução de quase 50% nos casos confirmados de dengue entre os anos de 2022 e 2023.

As 3.250 armadilhas já estão em funcionamento em locais estratégicos da cidade, como nos setores Jardim Novo Mundo, Vila Nova, Setor Universitário e Parque Tremendão. A tecnologia dos equipamentos consiste em um dispositivo feito de plástico durável, aprovado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que emite substâncias que atraem as fêmeas para depositar os ovos no interior de um recipiente semelhante a um balde que contém larvicida e um fungo para contaminar os mosquitos durante a postura dos ovos.

Ao voarem para fora da armadilha, os insetos espalham as substâncias em outros criadouros. Em poucos dias, os mosquitos contaminados são mortos pela ação dos produtos químicos utilizados. A efetividade das armadilhas fica evidente ao analisar a redução de 49,1% nos casos confirmados nos quatro setores entre 2022 e 2023, quando passou, no primeiro ano, de 3.482 casos confirmados para 1.772 casos no segundo ano.

Na análise mensal, por exemplo, em janeiro de 2022, quando o dispositivo não havia sido instalado, foram registrados 635 casos, enquanto em janeiro de 2023, um ano de utilização da tecnologia, houve 237 casos, representando uma redução de 62,6%.

O prefeito Rogério Cruz destaca os benefícios da estratégia inovadora para combater doenças virais transmitidas pelo Aedes aegypti e ressalta que a ação é fundamental para a proteção sanitária da cidade. “Por ter comprovado a sua eficácia, a Prefeitura de Goiânia vai adquirir novos equipamentos e vamos conseguir espalhar essas armadilhas para todas as regiões de Goiânia”, afirma.

O titular da SMS, Wilson Pollara, alerta que, apesar dos resultados positivos, os moradores não devem baixar a guarda. “Os números da In2Care mostram que estamos tendo resultados positivos e que precisamos manter o alerta, por isso vamos ampliar o trabalho com as armadilhas”, frisa o secretário. Ele lembra que o último Boletim Epidemiológico da Capital confirma que 1.104 casos de dengue nas cinco primeiras semanas de 2024 foram confirmados. “A dengue é o principal problema neste momento, mas não podemos esquecer que já temos seis casos prováveis de zika no município e 27 confirmados de chikungunya”, alerta o secretário.

Visitas domiciliares

Dentre outras ações que são realizadas pela Prefeitura de Goiânia, estão as visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Endemias (ACEs), uma vez que, conforme dados do Ministério da Saúde (MS), 75% dos focos estão nos quintais das residências dos moradores. O superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Pedro Guilherme Gioia de Moraes, informa que 2,7 milhões de visitas domiciliares foram realizadas no ano de 2023.

“Desse trabalho realizado pelos ACEs de Goiânia, 47.859 focos foram eliminados pelas equipes de endemias”, enumera o gestor. Sobre as armadilhas, Pedro Guilherme enfatiza o sucesso do equipamento para combater o mosquito. “Estamos colhendo os resultados, com a redução de casos nos bairros atendidos com a ação”, explica.

Dengue: sintomas e cuidados:

A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode variar desde casos assintomáticos até quadros graves. Entre os sintomas estão febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo e dor abdominal intensa.

Medidas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti:

– Verificar se a caixa d’água está bem tampada

– Colocar areia nos pratos de plantas

– Recolher e acondicionar o lixo do quintal

– Limpar as calhas

– Cobrir piscinas

– Cobrir bem a cisterna

– Deixar as lixeiras bem tampadas

– Limpar a bandeja externa da geladeira

– Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

– Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação

– Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

– Cobrir bem todos os reservatórios de água