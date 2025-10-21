Arquidiocese de Goiânia divulga nota em repúdio ao tratamento dado a pessoas com tornozeleira eletrônica na cidade

A Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Goiânia divulgou, nesta segunda-feira (20), uma nota pública em que demonstra preocupação com o tratamento dado a pessoas em monitoração eletrônica. No texto, a entidade afirma que o aumento das prisões não resolve os problemas sociais e defende investimentos em políticas públicas nas áreas de educação, saúde mental, habitação e capacitação profissional para promover a reintegração social e fortalecer a segurança pública.

De acordo com a nota, homens e mulheres que utilizam tornozeleiras eletrônicas precisam de apoio social, psicológico e espiritual, além de políticas que permitam reconstruir seus projetos de vida. A Pastoral destaca que o problema das ruas não se resolve com mais prisões, mas com mais políticas voltadas à inclusão e à dignidade humana.

Ação conjunta

A entidade pede que os poderes públicos atuem de forma conjunta nas áreas de Assistência Social, Educação, Trabalho e Direitos Humanos, com participação da sociedade civil e das comunidades religiosas, para garantir oportunidades reais de recomeço e fortalecer a justiça social.

A Pastoral reafirma que está aberta ao diálogo e à cooperação com instituições comprometidas com a inclusão, a reconciliação e a paz social, reforçando seu compromisso com a vida, a justiça restaurativa e os princípios do Evangelho.

