Arraiá da Alego 2025 terá entrada gratuita e shows musicais, anuncia Bruno Peixoto

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado estadual Bruno Peixoto (UB), lançou nesta terça-feira (10) o Arraiá da Alego 2025. A festa junina da Casa de Leis será realizada nos dias 25 e 26 de junho, com entrada gratuita, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, com programação cultural e musical aberta à população.

O Arraiá da Alego reuniu milhares de pessoas em edições anteriores e, neste ano, a expectativa é maior. Serão dois palcos, além de barracas com comidas típicas, apresentações regionais, shows com artistas de renome nacional, quadrilhas juninas e ações de solidariedade.

Durante o lançamento, o presidente da Alego destacou o caráter cultural e social da iniciativa. “O Arraiá da Alego é mais do que uma festa junina, é uma oportunidade de celebrar nossas tradições, valorizar nossos artistas e promover a maior proximidade entre o Poder Legislativo e a sociedade. Além disso, também é um momento de promover o bem com a arrecadação de alimentos. Sem dúvidas, será uma festa linda e marcante”, disse Bruno Peixoto.

Com entrada gratuita mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível, o Arraiá da Alego oferece uma estrutura completa, segura e acessível para toda a família, em um dos cartões-postais mais icônicos da capital. A festa é uma realização da Assembleia Legislativa, com apoio do Governo de Goiás, Fecomércio, Sesc, Prefeitura de Goiânia e instituições parceiras.

Programação

No dia 25 de junho, o Arraiá da Alego terá shows no palco principal com Roda de Viola com Lucas Rocha, Jiraya Uai, Banda Ponto Registrado e a dupla Guilherme & Santiago. No Palco Exclusive, a programação segue com apresentações dos DJs Dan Live, NOBREAK, Vitor Bueno, Bhaskar e MC Jacaré, com a condução do locutor Pedro Lima.