Arraiana 2022 chega ao fim com sucesso de público e arrecadação de alimentos

O maior evento beneficente do Estado de Goiás, o Arraiana 2022, terminou neste domingo, 31, arrecadando mais de 200 toneladas de alimentos durante toda a festa. No palco, junto a um público de 23 mil pessoas, a dupla Jorge e Mateus fez questão de cantar parabéns para a cidade, que ontem completou seus 115 anos.

Além da atração principal, as apresentações da última noite, com nomes como Serbêto Mssário, Flávio Robbie, Alcione Couto, Grupo Nem de Graça e Os Pakitos, animaram o público com estilos variados. A dupla Thalia e Thaleia subiu ao palco principal antecedendo o show mais esperado da noite. E para chamar as estrelas, o apresentador Cuiabano Lima envolveu a multidão.

“Vim todos os dias de evento e hoje cheguei cedo para fazer questão de curtir os meus ídolos maiores, que são o Jorge e Mateus. Fiquei surpresa com a organização do evento. Foi além do que eu esperava”, ressaltou a estudante Camila Alves, de 21 anos, que realizou a troca dos ingressos logo no primeiro dia “para garantir o meu lugar e dos meus amigos em todos os dias, porque não é sempre que se tem a oportunidade de participar de um evento grandioso como esse”.

Rogério Guimarães, de 31 anos, disse que essa é a primeira vez que tem a oportunidade de assistir de perto tantos artistas famosos. “Espero que o Arraiana continue se tornando uma tradição na cidade de Anápolis, com edições anuais. Porque participar de um evento como esse de forma acessível com um propósito social é maravilhoso”, concluiu.

Durante todos os cinco dias do Arraiana, mais de 60 mil pessoas passaram pelo Estádio Jonas Duarte. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições socioassistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade social.