As condições de Marussa para o acordo com o grupo de Paulo do Vale

O governo apagou um incêndio em Rio Verde ao selar a paz entre o grupo do atual prefeito, Paulo do Vale (UB), e a deputada federal Marussa Boldrin (MDB). “O principal ponto de convergência se chama Ronaldo Caiado”, afirma uma fonte próxima a José Mário Schreiner, segundo a qual o presidente da Faeg e o vice-governador e presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, conseguiram “trazer o melhor de cada um” para a mesa de negociação na última semana. Para Marussa, que em janeiro perdeu o comando da comissão provisória do MDB no município — “sem aviso prévio”, enfatiza outro interlocutor —, um dos termos do acordo de paz gira em torno, justamente, da devolução do controle da legenda logo após as eleições municipais de outubro. A segunda condição, pontua o informante, é que em 2026 a parlamentar seja a candidata do grupo para a Câmara dos Deputados. Em outras palavras, está definido que o deputado estadual Lucas do Vale (MDB), filho do prefeito de Rio Verde, disputará a reeleição na Assembleia Legislativa, daqui a dois anos.

Agora contornada, a divisão foi resolvida a partir da reunião solicitada pela própria emedebista, que convidou José Mário para acompanhá-la, explica a fonte. “O compromisso firmado tem que ser cumprido em 2024 e 2026, do contrário, é mau-caratismo”, comenta, deixando claro que, no entorno da parlamentar, a reunião que dmarcou os limites para a convivência interna dos membros da sigla no município não apaga o histórico de recordações ruins que Marussa, segundo o entrevistado pela coluna, ainda carrega por sentir-se, diz a fonte, desrespeitada até quanto ao mandato pelo grupo de Paulo do Vale.

O diálogo também interrompe o movimento de aproximação entre a turma da deputada e o pré-candidato a prefeito pelo PL, Lissauer Vieira. “O entendimento é de que Lissauer se distanciou da base. Ele tem um caminho muito maior a percorrer por ser santo novo no PL e precisar do partido como ponte com o eleitorado de direita”, analisa um aliado de José Mário.

Vai com os outros

Presidente do PRD na capital, Jorcelino Braga reafirma que o apoio do partido à reeleição de Rogério Cruz (Republicanos) será decidido pela chapa de candidatos a vereador. O que ele pensa a respeito do assunto? Pensa em seguir a maioria.

Vem com tudo

Vanderlan Cardoso (PSD) anunciará a pré-candidatura para prefeito de Goiânia no fim do mês, assegura uma pessoa próxima ao senador, com evento a ser marcado para abril e expectativa da presença de colegas de parlamento.

Neutralidade

Sandro Mabel (Fieg) aceitou convite de Vanderlan para ajudar na construção do plano de governo. Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás ressalta que a entidade “está disponível para construir, junto a qualquer candidato, políticas que resultem na industrialização não apenas de Goiânia, mas de todas as cidades do estado”.

Pegar bem

Nos bastidores, a análise é de que a nota demonstra um cuidado para não pender politicamente para o lado do adversário de Rogério Cruz, de quem Sandro é colega de partido.

Como nos velhos tempos

A carreira política de Vanderlan, em Senador Canedo, começou incentivada por Mabel. Comenta-se que, na visita a ele, Vanderlan sacou da memória essa parte da história para dar mais robustez ao pedido de apoio.

Futurologia

Presidente da Fieg, Mabel, ainda que em tom de brincadeira, mantém no ar que pode vir a participar do processo eleitoral no pleito de 2028. Em evento na Fecomércio, quinta-feira, 14, a palavra “prefeito” foi bastante pronunciada para se referir a ele.

Saiu pela janela

O vereador Pedro Azulão Júnior deixou o PSB Goiás, segundo um membro da legenda, em comum acordo com a direção. Sem representante na Câmara Municipal, a sigla agora trabalha para fazer, em outubro, três vereadores na capital e para isso está colocando em campo cerca de 50 pré-candidatos.

1 - Custe... A cada 20 dias, Vilmar Mariano está realizando mutirões, como neste fim de semana, diz auxiliar. 2 - ...o que... Na segunda-feira, o prefeito de Aparecida assina mais de R$ 500 milhões em ordens de serviço. 3 - ...custar Além de estar "focado na gestão", o emedebista também está "organizando a chapa de vereadores".

Superlativo

“Para quem tinha dúvidas de que ele poderia recuar, é candidatíssimo e quer o apoio de todos”, diz um aliado de Vilmar Mariano (MDB) sobre a campanha de reeleição do prefeito de Aparecida de Goiânia.

Não é fácil

A missão de “convencimento do Gustavo” é central, mas em caso de dar errado, podem surgir duas pré-candidaturas. Não necessariamente dentro do MDB…

Uma pista

É que “um partido de centro” já sinalizou abertura para receber o projeto de Vilmar, afirma a fonte, desconversando dos detalhes.

Repetindo

“A verdade é que a decisão será do governador”, sintetiza Gustavo Mendanha (MDB), que neste sábado, 16, está voando para Israel, onde se encontrará com Caiado para visita oficial ao país.

Das antigas

Hoje diretor-geral do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ex-embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, tem forte relação com Mendanha e compareceu a Aparecida de Goiânia em 2017 para inauguração da Praça Israel, com estátua do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que presidiu a sessão da Assembleia Geral da ONU responsável pela criação do Estado israelense.

Curiosidades

O ataque do Hamas, responsável por desencadear a guerra na Faixa de Gaza, aconteceu em 7 de outubro, dia do aniversário de Gustavo Mendanha. Naquele mês, Caiado e ele participariam de um congresso em Israel, mas a viagem foi desmarcada.

Passa a vez

De Brasília, um aliado da deputada federal Silvye Alves (UB) conta que, caso o colega Gustavo Gayer (PL) seja o nome chancelado por Ronaldo Caiado (UB) na disputa para prefeito de Goiânia, ela não subirá no palanque do parlamentar.

Faz pior

O mesmo observador da Câmara dos Deputados também comenta que, não bastasse José Nelto (PP) ser contrário à escolha do bolsonarista para representar a base na capital (como mostrou a coluna na edição anterior), ainda está disposto a promover articulação com outros parlamentares em torno de outro pré-candidato. “Ele disse que teria coragem de apoiar o Vanderlan, com quem tem divergências, só para não apoiar o Gayer.”