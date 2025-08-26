Atenção, passageiros: Prefeitura leva vacinação para o Aeroporto de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza nesta terça (26) e quarta-feira (27), das 9h às 16h, vacinação no Aeroporto Santa Genoveva. A iniciativa acontece na entrada principal do terminal e tem como objetivo atualizar a situação vacinal de passageiros e trabalhadores do local, em especial na proteção contra o sarampo. A escolha do aeroporto como ponto de vacinação tem a ver com o alto fluxo de viajantes, público considerado prioritário diante do risco de casos importados.

Embora o Brasil complete duas semanas sem novos registros de sarampo, a atualização vacinal ainda é a principal forma de manter o país livre da doença. O secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, reforça a importância da vacinação em locais estratégicos. “A presença das nossas equipes no aeroporto tem o objetivo de ampliar o acesso à vacina para passageiros e trabalhadores que, muitas vezes, não conseguem procurar uma unidade de saúde. Buscamos garantir que todos estejam protegidos e que Goiânia siga contribuindo para a manutenção do país livre do sarampo”, destacou Pellizzer.

A diretora de Vigilância Epidemiológica da SMS, Flaviane Lemos, alerta que a prevenção é fundamental para evitar novos surtos. “O sarampo é altamente transmissível e pode ser reintroduzido no país a partir de viagens internacionais. Por isso, a atualização da caderneta é essencial. Nossa recomendação é que a população não adie a vacinação e procure as ações especiais ou qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) ”, explicou a diretora.

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 13,6 milhões de doses da vacina tríplice viral já foram distribuídas em 2025 para reforçar a imunização em todo o país. O órgão tem conduzido ações de bloqueio em estados de fronteira e em regiões com maior vulnerabilidade, como Tocantins, onde o último caso confirmado ocorreu em 6 de agosto. Atualmente, não há transmissão sustentada do vírus no território nacional. A vacina contra o sarampo é indicada para pessoas de 12 meses a 59 anos e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Goiânia.