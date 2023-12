Atividade industrial goiana atinge segundo maior patamar da série histórica

Goiás obteve um patamar elevado no índice de atividade industrial no mês de outubro e atingiu o segundo maior nível da série histórica, que foi iniciada há mais de vinte anos. As informações são de levantamento feito pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do IBGE, no mês de outubro a indústria goiana se destacou com o crescimento de 3,8% na variação acumulada no ano, enquanto o Brasil não obteve nenhum aumento no mesmo período. As atividades com maior proeminência foram: metalurgia (18,5%); fabricação de produtos alimentícios (8,4%); fabricação de produtos de minerais não metálicos (5,1%); indústrias de transformação (4,3%) e fabricação de produtos químicos (3,4%).

“A atual gestão vem fortalecendo a indústria em Goiás e segue empenhada em promover a manutenção e fomento do setor. Buscamos ainda mais crescimento e oferecemos opções para que novas indústrias se instalem no Estado e para que as já instaladas se fortaleçam e continuem gerando empregos e renda aos goianos”, destaca o titular da Secretaria-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, ao comemorar os resultados.

O diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo, celebra os avanços. “São dois anos com um crescimento quase três vezes superior ao crescimento nacional, com evolução da atividade industrial, geração de emprego e aumento da renda média do trabalhador. Temos ciência que a continuidade desse ciclo virtuoso depende de ações concretas no sentido de reduzir o custo de produção no Estado. Tudo isso já vem sendo feito e será intensificado nos próximos meses”, conclui Figueiredo.

Variações

Na variação interanual, na comparação entre outubro de 2023 com o mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi ainda maior, com alta de 13% contra 1,2% do Brasil no mesmo período. No acumulado em 12 meses, o crescimento foi de 3,8%, enquanto o Brasil não apresentou nenhum aumento. Já na variação mensal com ajuste sazonal, o crescimento em Goiás foi de 2,1% contra 0,1% do Brasil.