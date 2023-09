Aumento da população de rua motiva encontro para debater políticas públicas em Goiânia

Goiânia, uma cidade que já contava com cerca de 1.200 moradores em situação de rua em 2019, viu esse número dobrar para aproximadamente 2.500, segundo a Superintendência de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds). A situação é cada vez mais visível nas ruas da cidade, com famílias vulneráveis vivendo em barracas improvisadas.

Em resposta a essa crise humanitária, a vereadora Aava Santiago, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Goiânia, está organizando o 7º Encontro do Grupo de Trabalho (GT) em Políticas Públicas. O encontro, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 29, terá como tema “População em Situação de Rua em Goiânia: a Política Nacional, suas Diretrizes e os Contrapontos com a Realidade Local”.

O evento será realizado no Auditório Carlos Eurico, na Câmara Municipal de Goiânia, e contará com a presença do mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB), Gustavo de Assis; do doutor em Sociologia pela UnB, Dijaci de Oliveira, e de representantes de instituições e movimentos sociais que atuam junto à população em situação de rua.

Aava Santiago enfatiza a importância do evento: “Essas pessoas precisam ser vistas, ouvidas, acolhidas. Reintegrá-las na cidadania é uma tarefa complexa que demanda o debate sério sobre o assunto, soluções eficientes e emergenciais e, acima de tudo, vontade política. Estamos diante de uma grave questão humanitária que exige o envolvimento de toda a sociedade civil e o Parlamento municipal está pronto a contribuir”.