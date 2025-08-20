Avião militar dos EUA pousa no Brasil sem identificação na fuselagem

Um avião militar da Força Aérea dos Estados Unidos (EUA), utilizado em operações especiais, pousou em Porto Alegre (RS) nesta terça-feira (19). A aeronave, um Boeing 757-200 com matrícula 00-9001, chamou atenção por não exibir identificação na parte externa da fuselagem.

O jato partiu de uma base militar em Nova Jérsei na segunda-feira (18), fez escalas na Flórida e em Porto Rico, antes de entrar no espaço aéreo brasileiro. De acordo com informações do governo norte-americano, a aeronave está vinculada ao 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana (USAF), unidade responsável por transportar diplomatas, militares e agentes de inteligência ligados ao Departamento de Estado e à CIA.

Apesar das confirmações sobre a origem e a função do avião, o objetivo da viagem ao Brasil não foi divulgado. A ausência de identificação visível reforçou a curiosidade sobre a missão, que segue em caráter reservado.

Esse tipo de aeronave costuma ser usado em deslocamentos estratégicos do governo norte-americano, em ações que exigem discrição. Até o momento, nem as autoridades brasileiras nem a embaixada dos EUA no Brasil comentaram a operação.

O Boeing 757-200 usado em missões especiais

O modelo Boeing 757-200 é uma aeronave de médio porte desenvolvida originalmente para uso comercial, mas adaptada pela Força Aérea dos Estados Unidos para missões estratégicas. A versão com matrícula 00-9001 integra a frota utilizada em operações de transporte sensível, podendo carregar tanto autoridades governamentais quanto equipamentos especiais.

Embora externamente se assemelhe a um avião de linha aérea convencional, no interior costuma contar com configuração diferenciada, incluindo áreas de comunicação segura, cabines de comando adaptadas e recursos para missões de longa duração. Essa flexibilidade tornou o 757-200 um dos modelos preferidos da USAF para deslocamentos em cenários diplomáticos e de inteligência.

Até o momento, nem as autoridades brasileiras nem a embaixada dos EUA no Brasil comentaram oficialmente a operação.