Balestra e a nova direita

Há um bom tempo não converso com o ex-deputado federal Roberto Balestra. Sábio, cheio de ginga, Balestra e a história política de Goiás das últimas décadas têm

muito o que contar.

Fico pensando no que ele teria a dizer, lá da sua Inhumas, sobre essa nova direita radical que tomou conta do País. Balestra e UDN na veia, belga guarda. Nem por isso deixava de conversar com quem fosse.

Era do diálogo. Passava longe de qualquer radicalismo. Também chama a atenção a diferença entre o seu lema de vida e os dilemas das redes sociais de hoje. Dizia ele: “Política é bico calado e pé ligeiro.” Não combina nada com os dias dehoje.Ou combina?