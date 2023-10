Banco de Alimentos da OVG arrecada 100 mil quilos em dois meses na Ceasa

O Banco de Alimentos da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) alcançou um marco de 100 mil quilos de alimentos doados em dois meses de funcionamento do seu ponto de coleta na Ceasa. O projeto, que faz parte do Goiás Social, visa ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social com frutas, verduras e legumes in natura.

A Pedra 80, inaugurada em 10 de agosto, recebe as doações dos produtores, comerciantes e permissionários da Ceasa. Os alimentos são selecionados e higienizados na unidade da OVG e distribuídos para entidades sociais e famílias carentes. A média semanal de arrecadação é de 12 mil quilos.

A primeira-dama Gracinha Caiado, presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), elogia a iniciativa e agradece aos doadores. “A Pedra 80 é um local que enche nossos corações de esperança, porque não fazemos nada sozinhos. É nesse ponto de coleta que recebemos doações de alimentos de qualidade para levar à mesa de quem tem fome”, afirma.

Desde 2019, o Banco de Alimentos da OVG já doou mais de 5,4 mil toneladas de alimentos in natura e beneficiou mais de quatro mil famílias. Uma delas é a da Joice Ferreira, 25 anos, que recebe as doações semanalmente. “Nem sei o que seria da nossa vida sem essa ajuda do Banco de Alimentos. Graças ao Governo de Goiás e à OVG podemos ter uma vida mais digna e saúde também”, conta.

Além das doações in natura, o Banco de Alimentos da OVG também produz e distribui alimentos desidratados pelo programa NutreBem, lançado em outubro de 2021. O programa é responsável pelo Mix do Bem, um alimento nutritivo que rende até 10 porções, e por frutas desidratadas, como banana, maçã e abacaxi. O programa já entregou 345 mil pacotes do Mix do Bem e 46 mil pacotes de frutas desidratadas, totalizando 3,4 milhões de refeições.

Gracinha Caiado destaca que o programa NutreBem revolucionou as ações sociais em Goiás, pois permite que o benefício chegue a todos os municípios goianos. “São ações como essa, realizadas por meio de um trabalho sério e comprometido, que fazem com que Goiás tenha hoje o melhor e maior programa socioassistencial do Brasil”, conclui.