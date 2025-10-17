Banco de Leite do Hemu pede reforço nas doações

O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), está com o estoque de leite materno reduzido e faz um apelo à população para reforçar as doações.

O alimento é essencial para a nutrição e recuperação de bebês prematuros internados em UTIs Neonatais, que não podem ser amamentados pelas próprias mães. “Cada doação representa uma chance de vida. Precisamos reforçar os frascos com leite em nossa unidade”, destaca a coordenadora do Banco de Leite Humano do Hemu, Renata Machado Leles.

O Hemu conta com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), por meio do Projeto Proama – Amamentar, Bombeiros Nutrindo a Vida, uma parceria com a SES-GO e a Fundação Dom Pedro II. O programa existe há mais de 10 anos e garante que o leite materno coletado chegue de forma rápida e segura aos bebês que mais precisam.

Duas bombeiras, Beatriz Alves Ribeiro e Ronilde das Chagas Ramos, realizam visitas semanais às mães doadoras, recolhendo os frascos esterilizados e deixando novos para a próxima coleta. Segundo a coordenadora, essas profissionais garantem atenção individualizada e acompanhamento seguro durante todo o processo.

Quem pode doar

Podem se tornar doadoras mulheres que:

estejam amamentando ou ordenhando leite para o próprio filho;

sejam saudáveis;

não fumem;

não consumam álcool ou drogas ilícitas;

não utilizem medicamentos incompatíveis com a amamentação;

que apresentem exames pré ou pós-natais compatíveis, como: hemograma completo; VDRL; anti-HIV.



A seleção das doadoras é feita pelo médico responsável pelo Banco de Leite ou pelo Posto de Coleta, garantindo segurança e qualidade a todo o procedimetno.

Para mais informações e agendamento de doação, a população pode entrar em contato pelo telefone e WhatsApp: (62) 3956-2921, para coletas domiciliares em municípios da Região Metropolitana.