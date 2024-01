Basileu França abre processo seletivo para cursos musicais

A Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França está com inscrições abertas para cursos voltados para a área de música. Para o segmento infantojuvenil são 70 vagas distribuídas em diversas áreas e turmas, com idade mínima a partir de 9 e máxima de 13. Já para o curso de Performance Musical são 96 vagas diferentes áreas e turmas, com idade mínima para inscrição de 11 anos.

As inscrições são feitas somente através do site oficial do processo seletivo, disponível em https://efg.org.br/editais.

As aulas devem começar no dia 1º de março.