O Comando de Operações de Cerrado (COC), por meio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Ambientais (BPMOA), realizou uma operação de combate à mineração ilegal na zona rural do município de Faina (GO). A ação foi deflagrada após o compartilhamento de informações pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que apontava a existência de um possível garimpo clandestino em área de preservação.

Durante a fiscalização, as equipes localizaram a área de exploração e constataram a presença de maquinários e materiais utilizados recentemente na extração de minério, porém nenhuma pessoa foi encontrada no local no momento da ação.

Diante da constatação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do proprietário legal da terra, com base nos artigos 55 e 60 da Lei nº 9.605/98, que tratam de crimes ambientais relacionados à lavra de recursos minerais sem autorização e à instalação de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental.

Equipamentos apreendidos e medidas adotadas

Durante a operação, os policiais ambientais apreenderam uma escavadeira de esteira e uma motobomba, utilizadas na extração irregular. Os bens foram encaminhados à Prefeitura de Faina, designada como depositária fiel dos equipamentos.

Além disso, uma caixa calha — estrutura usada para a lavagem e separação de metais — e outros instrumentos de garimpo foram inutilizados no local pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE), a fim de impedir a continuidade da atividade ilegal.

A ação reforça o compromisso do Comando de Operações de Cerrado e do Batalhão de Operações Ambientais com a proteção dos recursos naturais do Estado de Goiás, atuando de forma integrada com órgãos municipais e estaduais para combater crimes ambientais e preservar o meio ambiente.

