search
Meio Ambiente

Batalhão Ambiental deflagra operação contra garimpo ilegal em Faina

Ação integrada resultou na apreensão de maquinário pesado e destruição de equipamentos usados na extração irregular de minério


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/10/2025 - 12:31

Foto: Polícia Ambiental Goiás

O Comando de Operações de Cerrado (COC), por meio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Ambientais (BPMOA), realizou uma operação de combate à mineração ilegal na zona rural do município de Faina (GO). A ação foi deflagrada após o compartilhamento de informações pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que apontava a existência de um possível garimpo clandestino em área de preservação.

Durante a fiscalização, as equipes localizaram a área de exploração e constataram a presença de maquinários e materiais utilizados recentemente na extração de minério, porém nenhuma pessoa foi encontrada no local no momento da ação.

Diante da constatação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do proprietário legal da terra, com base nos artigos 55 e 60 da Lei nº 9.605/98, que tratam de crimes ambientais relacionados à lavra de recursos minerais sem autorização e à instalação de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental.

Equipamentos apreendidos e medidas adotadas

Durante a operação, os policiais ambientais apreenderam uma escavadeira de esteira e uma motobomba, utilizadas na extração irregular. Os bens foram encaminhados à Prefeitura de Faina, designada como depositária fiel dos equipamentos.

Além disso, uma caixa calha — estrutura usada para a lavagem e separação de metais — e outros instrumentos de garimpo foram inutilizados no local pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE), a fim de impedir a continuidade da atividade ilegal.

A ação reforça o compromisso do Comando de Operações de Cerrado e do Batalhão de Operações Ambientais com a proteção dos recursos naturais do Estado de Goiás, atuando de forma integrada com órgãos municipais e estaduais para combater crimes ambientais e preservar o meio ambiente.

⚖️ Resultado da Operação:

  • 📄 01 TCO lavrado;

  • 🚜 01 escavadeira de esteira apreendida;

  • 💧 01 motobomba apreendida;

  • 🪓 Destruição de materiais utilizados na extração ilegal de minério.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Caminho dos Bougainvilles
Meio Ambiente

Goiânia recebe selo nacional com projeto Caminho dos Bougainvilles

20/10/2025
Um novo foco de incêndio está atingindo o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, causado por raios que atingiram a área durante as recentes chuvas na região - ICMBio
Meio Ambiente

Raios provocam novo foco de incêndio na Chapada dos Veadeiros, em Goiás

17/10/2025
Cerâmicas são autuadas por falta de licença ou uso de madeira ilegal em Goiás
Meio Ambiente

Cerâmicas são autuadas por falta de licença ou uso de madeira ilegal em Goiás

16/10/2025
Brasil propõe resposta global a incêndios florestais durante Pré-COP em Brasília
Meio Ambiente

Brasil propõe resposta global a incêndios florestais durante Pré-COP em Brasília

15/10/2025
PM desmonta garimpo ilegal e prende 16 pessoas em Goiás
Meio Ambiente

PM desmonta garimpo ilegal e prende 16 pessoas em Goiás

15/10/2025
acidente Professor Jamil
Cidades

Acidente entre carro e ambulância deixa três mortos e dois feridos graves na BR-153, em Professor Jamil

20/10/2025
Goiás da Sorte
Cidades

Procon Goiânia alerta consumidores sobre golpe com uso de inteligência artificial em nome do Goiás da Sorte

20/10/2025
preços gasolina
Economia

Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina para distribuidoras

20/10/2025
Quita Goiás
Cidades

Quita Goiás: novo programa goiano promete negociar dívidas tributárias com desconto de até 70%

20/10/2025
Pesquisa