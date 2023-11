Bazar Gratidão oferece artigos natalinos e outros itens a partir de 1 real

Fim de ano chegando e as famílias já começam a se organizar para as festas e encontros de dezembro. Quem está montando a árvore de natal, já fazendo os presentes e lembranças para os familiares ou para o amigo secreto da firma deve dar uma passadinha no Bazar Gratidão, evento a ser realizado nos dias 8 a 10 de novembro.

Árvores natalinas, guirlandas, cachepôs, laços, centros de mesas, louças, como pratos, tigelas, jarras, xícaras, e peças decorativas serão disponibilizados para venda no evento. Todos estes artigos são novos e fruto de doações de indústrias paulistas.

Os preços variam de R$ 1 a R$ 200. Para se ter uma ideia, tem arranjo de laço e porta guardanapo por R$ 1, flores decorativas custam R$ 2, pratos de sobremesa em porcelana, a partir de R$ 5, arranjo na taça, a partir de R$ 20.

Além disso, calçados e semijoias novas, roupas masculinas, femininas e infantis novas e seminovas, inclusive vestidos de festa, farão parte do mix ofertado. Ente as doações, há peças da influencer Rafa Kalimann.

No total serão mais de 5000 itens. O horário de funcionamento será de das 9 às 18h na sede da Associação para o Cuidado de Câncer em Goiás (ACCEG).

Além de fazer compras com economia, quem adquirir itens no Bazar Gratidão estará ajudando o Hospital de Câncer Francisco Camargo, para o qual será destinada toda a renda.

O Hospital do Câncer Francisco Camargo está sendo construído em Inhumas-GO para ser uma referência ao tratamento gratuito de câncer para todo o País. O projeto já está em andamento desde 2014, possui uma policlínica em funcionamento e, neste ano, receberá uma nova ala de atendimentos. Toda obra vem sendo viabilizada graças a doações, leilões e bazares organizados com esta finalidade.

Para Rosemar Bregolin, uma das organizadoras do bazar, ser voluntária e trabalhar no Bazar Gratidão é muito gratificante. “Preparamos bazar com muito carinho. Toda mercadoria passa por triagem, são lavadas, etiquetadas e separadas em araras e prateleiras, dando a oportunidade às pessoas de adquirirem roupas de qualidade com preço baixo e ajudar a uma causa tão importante, que é a prevenção e o tratamento do câncer”, diz. Esta será a nona edição do evento.

O HCG

O HCG – Hospital de Câncer Francisco Camargo, está situado no município de Inhumas-GO, na GO-070, KM 47, sendo uma entidade beneficente sem fins lucrativos. Seu funcionamento começou em 2021 com a inauguração de seu primeiro módulo, a policlínica, com 204 metros quadrados, que oferece gratuitamente exames de mamografia, ultrassonografia, eletrocardiografia, exames laboratoriais, além de consultas.

No momento, estão em obras a primeira fase, com 15 mil metros quadrados. Até o final do ano, haverá uma nova inauguração. A primeira ala do prédio principal será entregue com 650 metros quadrados, ampliando o atendimento de endoscopia, colonoscopia, broncoscopia e, ainda, uma área avançada para o tratamento de câncer de pele.

A meta é torná-lo uma referência nacional para o tratamento de câncer no País e terá, ao final, mais de 100 mil metros quadrados de estrutura. Toda a obra está sendo feita com recursos da comunidade, que tem se engajado no projeto. Conforme o Portal da Transparência, até o momento, já foram levantados R$ 18 milhões por meio de leilões, bazares, entre outras iniciativas. Além disso, outros R$ 4 milhões foram destinados ao projeto por meio de doação de insumos ou equipamentos.

O cantor Zezé de Camargo é embaixador do projeto e, por isso, em 2020, após o falecimento de seu pai, acometido de câncer, o hospital passou a adotar seu nome como uma homenagem.