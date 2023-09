Beneficiários do Ipasgo Saúde precisam atualizar cadastro até 31 de outubro

Beneficiários do Ipasgo Saúde, que assiste os servidores públicos do Estado de Goiás, têm até o dia 31 de outubro para atualizar seus dados cadastrais. A atualização é necessária para 45.681 pessoas que possuem informações desatualizadas ou incompletas.

A regularização pode ser feita por meio de ligações telefônicas realizadas pelo setor de teleatendimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, através do número 3238-2400. Também é possível atualizar o cadastro no site www.ipasgo.go.gov.br, nos postos de atendimento do Ipasgo Saúde e nas unidades Vapt-Vupt em todo o Estado.

A atualização dos dados cadastrais faz parte do processo de reestruturação do Ipasgo Saúde para ingresso na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A regularização é essencial para garantir que todos tenham acesso contínuo a serviços de saúde de qualidade.

O presidente do Ipasgo Saúde, José Orlando Ribeiro Cardoso, ressalta a importância da atualização dos dados cadastrais para a qualidade e eficácia dos serviços de assistência médica prestados pela operadora. Em caso de dúvidas sobre o processo de atualização, os beneficiários podem entrar em contato com a central de atendimento pelo número 0800 62 1919.

O Ipasgo Saúde é responsável por oferecer assistência médica a cerca de 600 mil servidores públicos e seus dependentes. Com uma ampla rede credenciada e uma equipe dedicada, há 60 anos o Ipasgo Saúde tem como missão proporcionar atendimento médico acessível e eficaz para garantir o bem-estar dos beneficiários.