Black Friday: consumidor que pede CPF na nota pode concorrer a R$ 700 mil em prêmios

A Secretaria da Economia encerra na próxima quinta-feira, 30, o prazo para consumidores não cadastrados no Programa Nota Fiscal Goiana (NFG) aderirem à iniciativa para participar do sorteio de R$ 700 mil em prêmios no mês de dezembro. A inscrição gratuita é feita no site da NFG.

Em novos cadastros, o sistema busca notas emitidas anteriormente, a partir de 2015. “Quem fizer compras na Black Friday, por exemplo, e se inscrever até 30 de novembro, já entra na disputa da edição especial de dezembro, com valores de prêmios em dobro”, destaca o coordenador da NFG da Secretaria da Economia, Leonardo Vieira de Paula.

Os participantes concorrem com bilhetes gerados automaticamente a partir das compras realizadas com CPF no documento fiscal. Cada R$ 100,00 dão direito a um bilhete. Ao todo, 848,6 mil pessoas já participam do programa.

O coordenador da NFG esclarece que o objetivo da iniciativa é incentivar o cidadão a exigir o documento fiscal em todas as suas compras, contribuindo para que o tributo arrecadado resulte em melhoria dos serviços públicos prestados pelo Estado. “Além disso, ao optar por estabelecimentos regularizados, há maior segurança nas compras”, diz Leonardo.

Fim de ano

No sorteio especial de dezembro, o maior prêmio será de R$ 400 mil em dinheiro. Também serão distribuídos prêmios de R$ 20 mil (3); R$ 10 mil (4), R$ 2 mil (50) e R$ 1 mil (100), totalizando 158 premiações.

Além dos R$ 700 mil para os inscritos, a NFG sorteará em dezembro R$ 1 milhão para o Time Goiano do Coração, no qual concorrem os times de futebol goianos indicados pelos consumidores cadastrados no programa.

Para se inscrever gratuitamente, basta acessar o site da NFG, clicar no botão “Cadastre-se” e seguir os passos. Além de concorrer aos sorteios mensais, o cidadão também pode receber entre 5% e 10% de desconto no IPVA.