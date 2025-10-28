Bolsa Família: Aparecida de Goiânia convoca para acompanhamento de saúde

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia convoca os beneficiários do Programa Bolsa Família para o cumprimento do acompanhamento obrigatório de saúde, necessário para a continuidade do benefício. O prazo para o acompanhamento vence no próximo 30 de dezembro, e, de acordo com a Scretaria Municipal de Saúde, apenas 21,43% do total de pessoas que têm que fazer a avaliação já compareceram.

A convocação é destinada a crianças de 0 a 7 anos e gestantes, que devem comparecer à UBS mais próxima de suas residências até o dia 30 de dezembro de 2025. O não comparecimento pode resultar na suspensão ou cancelamento do benefício.

Acompanhamento obrigatório

O acompanhamento é uma exigência do Bolsa Família e tem como objetivo garantir a atenção integral à saúde de crianças e gestantes. Ele consiste em avaliação do estado vacinal das crianças, antropometria (Peso e altura) e pré-natal para gestantes. “Fazemos essa convocação indispensável para as gestantes e os responsáveis para que levem as crianças de 0 a 7 anos às UBS’s, de segunda a sexta-feira, para fazer o acompanhamento, caso ainda não o tenham feito nessa etapa atual, iniciada em 4 de agosto. Alertamos aos beneficiários para que não percam tempo”, reforça Gustavo Assunção, superintendente de Atenção à Saúde.

Prazos e etapas

O acompanhamento deve ser realizado duas vezes ao ano, conforme as vigências do programa: 1ª (De janeiro a junho) e 2ª (De julho a dezembro). Estratégia fundamental De acordo com o Ministério da Saúde (MS), esse monitoramento dos beneficiários do Bolsa Família é uma estratégia essencial para detectar casos de desnutrição, identificar atrasos no calendário vacinal e prevenir e controlar agravos à saúde infantil e materna.

Além de ser uma exigência para a continuidade do benefício, o acompanhamento fortalece a atenção primária e contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias.

Documentos necessários

Para realizar o acompanhamento, é necessário apresentar:

• Documento de identificação com foto (preferencialmente com CPF);

• Número de Identificação Social (NIS);

• Caderneta da Criança (para crianças de 0 a 7 anos);

• Caderneta da Gestante, quando aplicável