Bom Jardim de Goiás tem eleições suplementares hoje

Os 7.144 eleitores e eleitoras de Bom Jardim de Goiás são esperados hoje nas 25 urnas do município para escolher os novos representantes para os cargos de prefeito e vice-prefeito.

A determinação da realização de novas eleições majoritárias no município se deu mediante decisão proferida pelo TRE-GO Eleitoral, nos autos do Recurso Eleitoral nº 0600681-54.2020.6.09.0035.

O prefeito Odair Sivirino Leonel e seu vice, Manoel Oliveira Souza, tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral por compra de votos.

Disputam os cargos de prefeito e vice-prefeito os seguintes candidatos: Baré (PSDB) e Marcin do Pit Dog (PSD), pela coligação Nosso Futuro É A Gente Que Faz (PSDB/Cidadania/PSD); e Willian Gregório (União) e Zezinho do Dé (MDB), pela coligação Coragem Para Fazer (União/MDB/PDT).

O horário de votação será das 8h às 17h, e a apuração dos votos será feita logo após o término. Os eleitos no domingo cumprirão mandato até dezembro de 2024.

Eleições suplementares

As eleições suplementares, que tiveram o calendário deste ano definido pela Portaria do TSE nº 1.006/2022, são reguladas pela Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral). Elas ocorrem quando há nulidade de votos que atinja mais da metade da votação para os cargos majoritários de presidente da República, governador e prefeito. No caso de eleições proporcionais, também há a necessidade de realização de novo pleito, se essa nulidade alcançar mais da metade da votação.

Também são convocadas novas eleições quando a Justiça Eleitoral determina o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, independentemente do número de votos anulados. Nesta última hipótese, o pleito será direto, exceto se a vacância ocorrer a menos de seis meses do fim do mandato.