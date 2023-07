Bombeiro Goiano integra missão de combate a incêndios no Canadá

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), em colaboração com outros órgãos brasileiros, enviará o Tenente Junio França, especialista em combate a incêndios florestais, para integrar a equipe de 104 profissionais na missão humanitária de apoio ao combate dos incêndios florestais no Canadá. A iniciativa é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores e conta com a participação de instituições renomadas, como IBAMA e ICMBIO, vinculados ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Além disso, a Força Nacional de Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil também contribuirão com suas habilidades e experiências na operação conjunta.

O embarque da equipe brasileira acontecerá na Base Aérea de Brasília nesta sexta-feira, 21. A missão representa uma demonstração de cooperação e solidariedade entre as unidades federativas do Brasil, com Corporações de Bombeiros Militares de diversos estados e o Distrito Federal unindo esforços para enfrentar os incêndios no Canadá. O sucesso da operação é garantido pela colaboração ativa de vários órgãos governamentais, incluindo os Ministérios da Defesa, dos Transportes e da Fazenda, bem como o LIGABOM e outras repartições federais e estaduais envolvidas na ação.