Bombeiros atendem grave acidente de trânsito na rodovia GO-118 com óbito no local

Um acidente de trânsito, na Rodovia GO-118, entre os municípios de Alto Paraíso e Teresina, em Goiás, seguido de capotamento, resultou em uma vítima, na manhâde sábado. O acidente envolveu um veículo VW/Gol Branco, com apenas um ocupante, que morreu no local. Fábio José Barroso de Oliveira, irmão da vítima, relatou que a família estava reunida em Colinas do Sul para o feriado de onde Bruno partiu e estava retornando para Brasília quando ocorreu o acidente.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou a verificação do óbito e providenciou a cobertura do corpo. A Polícia Técnico-Científica de Goiás também foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.