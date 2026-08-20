Trindade sedia XII Festival Gastronômico com chefs de renome nacional e internacional

Evento celebra 106 anos da cidade e terá shows de Vanessa da Mata, Falamansa e Frejat. Programação inclui aulas-shows e arena com mais de 20 expositores.

Trindade recebe a partir desta sexta-feira (28) o XII Festival Gastronômico, que celebra os 106 anos da cidade. O evento acontece até domingo (30) na Arena Gastronômica, montada especialmente para a ocasião, e reúne chefs de renome nacional, internacional e goiano, com programação especial para o público.

A edição deste ano traz uma novidade: o festival ocorre de forma integrada com o encerramento do Circuito “Rota Gastronômica”, ampliando as atividades e o público presente. A ação é solidária, e a entrada para os shows exige a doação de 2 kg de alimentos.

A programação do festival inclui shows de grandes nomes da música brasileira. Vanessa da Mata, Falamansa e Frejat são as principais atrações confirmadas para as noites do evento. O line-up ainda conta com as apresentações de Maíra Lemos, Pádua, Diego Mendes, Eli e Tripop.

Além dos shows, a Arena Gastronômica terá mais de 20 expositores da região, empreendedores comercializando os pratos participantes do festival. O público também poderá participar de aulas-shows com chefs regionais e nacionais, como Paula Labaki, Emiliana Azambuja, Carô Borges, Jimmy Ogro, Marcos Livi, Lucas Corazza, Marco Tulio Abras e Alê Sotero.

As inscrições para as aulas-show podem ser feitas até uma hora antes de cada apresentação, mediante a contribuição de 1 kg de alimento. O evento também reserva espaço para atividades kids, garantindo diversão para toda a família.

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